Du 7 au 9 juillet 2022, vivez le festival COGNAC BLUES PASSION en direct sur FRANCE BLEU La ROCHELLE

Après deux éditions annulées en 2021 et 2020 à cause du Covid, toute la ville de Cognac va revivre au son du blues avec 130 concerts proposés du 6 au 10 juillet.

La 29eme édition du Blues Passions de cognac c'est 250 artistes sur une vingtaine de scènes en plein coeur de Cognac. 130 concerts dont 100 gratuits vous sont proposés du 6 au 10 juillet. Le festival espère accueillir entre 35000 et 40000 personnes dont 24000 spectateurs payants.

Blues Passions débute ce mercredi 6 juillet à Jarnac avec à l affiche "Larkin Poe" et "Rodrigo et Gabriella"

Ensuite, du jeudi 7 au dimanche 10 juillet, retrouvez "Gérard et Manu Lanvin", "Francis Cabrel", "Ben Harper", "Simple Minds", "Liam Gallagher", etc , sur les différentes scènes de Cognac

Retrouvez la programmation complète sur : bluespassions.com

Cognac Blues Passions en partenariat avec France Bleu La Rochelle - @ facebook cognac blues passions

France Bleu La Rochelle vous donne rendez-vous au coeur du festival Blues Passions de Cognac les jeudi 07/07, vendredi 08/07 et samedi 09/07/2022 de 16h à 19h en direct de la cour du musée d'Arts et d'Histoire , 48 boulevard Denfert Rochereau.

David Morel et Fabien Lecourt recevront en direct de nombreux artistes comme "Gérard Lanvin", Christone -kingfish", "Kepa" ou encore le duo "Franck et Damien", "Lilly Wood & The Prick", etc. Des artistes qui pourront, pour certains, jouer quelques chansons en " live"!!

Durant ces 3 jours d'émission, vous pourrez même tenter de gagner vos places pour les concerts du soir sur la grande scène Paradise !

