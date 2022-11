Du rock, et du bon à la Halle de la Machine de Toulouse

Le minotaure mécanique géant et la halle de la compagnie La Machine, à Toulouse.

On vous fait découvrir de (bons) groupes de rock ; et vous allez aimer ! C'est l'événement Rock Machine !

Bienvenue à la Halle de la Machine de Toulouse , un site unique imaginé par le créateur-visionnaire François Delarozière, patron de la fameuse Compagnie de la Machine . Ici, on imagine, on conçoit des Machines incroyables ; de toutes petites machines jusqu'au célèbre Minotaure de 12 mètres de hauteur...

Depuis quelques mois à présent, du côté du Minotaure Café, sur le site de la Halle de la Machine, place à de vrais concerts de rock... gratuits chaque deuxième jeudi du mois.

Nos équipes techniques ont capté pour vous quelques titres des concerts des 20 octobre et 10 novembre derniers.

Le 20 octobre, c'était le concert nuptial (car les membres de ce groupe se produisent sur scène en robes de mariées) de Georges Profonde . Du bon gros son, du second degré et une belle énergie...

Georges Profonde en concert - Vincent Muteau / halledelamchine.fr

Georges Profonde en live

Et le 10 novembre, c'était le punk rock de Mustach Garcia et les Super Sergents sur scène : rock, humour et finesse au rendez-vous,... ou presque !

Mustach Garcia et les Super Sergents - DR

Mustach Garcia et les Super Sergents en live

Et pour le 8 décembre, place aux Figues de Barbarie , esprit Rhythm and Blues...