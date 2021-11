Dutronc père et fils sur la scène de Musilac en juillet 2022

Père et fils en duo. Jacques Dutronc, 78 ans, et son fils Thomas, 48 ans, annoncent ce dimanche dans le JDD qu'ils monteront ensemble sur scène pour une tournée commune en 2022. Jacques Dutronc n'est plus monté sur scène depuis la tournée "Les vieilles canailles" qu'il avait faite en 2017 avec deux autres monstres sacrés de la chanson française, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell.

Festivals de l'été, dont Musilac

La tournée "débutera en novembre 2022, après un lancement en avril avec deux dates au Casino de Paris et le Printemps de Bourges, puis un passage par les festivals d'été", précise le JDD. Selon nos informations, cette tournée passera également par le festival Musilac, à Aix-les-Bains. Ils sont programmés le samedi 9 juillet.

Tous deux assurent que cette tournée commune est aussi un moyen de se voir "plus souvent". "Le but, c'est de partager. J'ai envie de chanter avec lui et je vais l'accompagner à la guitare. Dans son répertoire, on va privilégier la période 1966-1969, celle de ses grands classiques", explique Thomas Dutronc.

21 premiers artistes ont déjà été révélés par les organisateurs de Musilac : Vianney, Angèle, Biolay, -M-, Orelsan, Simple Minds, Zucchero, Calogero... d'autres noms doivent être annoncés dans les prochains jours. Près de 70 artistes seront présents pour la 20ème édition du festival, du mercredi 6 au dimanche 10 juillet 2022, sur l'esplanade du Lac du Bourget.