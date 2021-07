La chanteuse DVIE est montée de Valence à Paris pour réussir

Marine est devenue Dvie, elle a quitté la Drôme pour Paris et cela l'a amenée en Corée du sud en plein confinement !

Dvie, chanteuse et son nouveau titre

Après ses débuts dans la région, les cours de chant, les premières scènes pour le public Drômois (foire du Dauphiné...), Marine a décidé de franchir le pas et "monter à Paris" pour être aux premières loges et mettre en avant une personnalité et une voix qui sortent du lot.

D'enregistrements en castings, Marine, devenue DVIE a décroché un rôle pour une version concert des Misérables de Victor Hugo en Corée du sud ! Elle nous raconte cette expérience incroyable et en profite pour nous présenter son dernier clip post confinement: "la rue est à nous".

Lien vers son clip "la rue est à nous": https://youtu\.be/AFOPyUeqJLw