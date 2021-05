E brezhoneg : ar ganerez Gwennyn a ginnig he fladenn nevez war France Bleu Breizh Izel

War France Bleu Breizh Izel e vez resevet d’ar Merc’her 5 a viz Mae an arzourez Gwennyn evit he fladenn nevez, Immram hec’h anv, a sinifi Beaj e gouezeleg. 11 kanaouenn enni sevenet ha kanet gant ar vrezhonegerez.

Seizhved pladenn ar ganerez Gwennyn a teuio er-maez d’ar Gwener 7 a viz Mae. Deuet eo daou zevezh a-raok da ginnig he c’hanaouennoù nevez war-eeun war France Bleu Breizh Izel. 11 kanouenn skrivet ganti pe hengounel e brezhoneg hag e galleg. Ur bladenn embannet gant Coop Breizh.

Tro-dro da Gwennyn e vez kavet sonerien ampart evel Patrice Marzin, Yvon Molard, Kevin Camus, Ronan Rouxel, David Pasquet, Soïg Sibéril hag ivez Bagad Lann-Bihoue.