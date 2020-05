E brezhoneg : le clip confiné du Bagad Kemper et de Red Cardell fait le buzz sur internet

Ne pouvant plus jouer ensemble pendant le confinement, les musiciens du Bagad Kemper et le groupe Red Cardell ont décidé de mettre en ligne un clip "confiné" où chacun s'est filmé à la maison. Le résultat est plein de startijenn et fait le buzz sur internet avec plus de 100 000 vues en 2 jours !

Nullet ar pleustradegoù, koñkour ar bagadoù b'an Oriant, kazi tout ar gouelioù oa raktreset e-pad an hañv, diaes e kroge da vezañ ar prantad kenfinañ evit sonerien Bagad Kemper. Evit reiñ kalon ha startijenn dezhe hag ober un dra asambles o deus divizet sevel ur c'hlip konfinet asambles gant sonerien Red Cardell. Hanter kant soner eus Bagad Kemper, Jean-Pierre Riou hag e vignoned a son asambles war un ton eus o fladenn diwezhañ anvet "Nerzh" met pep hini en e di.

A-bouez-tre 'oa mirout al liamm etre an dud" eme d/Thelo Mell, soner biniou ha sevener ar c'hlip

« Er Gêr », anv ar c'hlip-mañ, a ra bezh spontus, ouzphenn kant mil den o deus sellet outañ dindan daou zevezh. Gant Thelo Mell, soner e Bagad Kemper eo diwanet ar mennozh, hiroc'h e lavar deomp amañ dindan.