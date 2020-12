ÉCOUTEZ - Calogero : chaque nouvel album est "un vrai rendez-vous d'amitié voire même d'amour" avec ses fans

Et de 8 ! Trois ans après la sortie de "Liberté Chérie", Calogero est de retour avec "Centre ville". Douze nouvelles chansons nées pendant le confinement. Il nous raconte.

Un album du confinement

Souvenez-vous, lors du premier confinement au printemps dernier, Calogero nous proposait sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un titre inédit "On fait comme si". Une chanson qui sera, alors, les prémices de ce nouvel album.

Une période qui, malgré son "atmosphère anxiogène", a inspiré le chanteur : "J'ai beaucoup créé pendant cette période. Et puis, avec le soir à 20 heures ces applaudissements, il y'avait aussi quelque chose d'émouvant et finalement assez inspirant." Comme pour beaucoup, pour avancer sur son projet, Calogero a dû s'adapter, et travailler différemment. Ecoutez, il nous raconte :

"Centre Ville", un album né pendant le confinement Copier

Quand on a une relation fusionnelle avec son piano, sa guitare, sa basse pour moi, dans des moments comme ça, on devient plus créatif.

Inspiré par le confinement, ce nouvel album a aussi été victime du reconfinement. Initialement prévu pour le 6 novembre 2020, sa sortie a été repoussée d'un mois. Aujourd'hui disponible, le chanteur isérois se dit soulagé. Ecoutez :

Calogero se dit soulagé de la sortie de son nouvel album Copier

Avoir une histoire comme ça, en chanson, avec le public, c'est assez rare.

Un album de collaborations

Même si l'on doit la plupart des textes de ces nouvelles chansons à la plume habituelle de Calogero, Paul Ecole - qui a aussi, notamment, écrit "les feux d'artifices", "le portrait" ou encore "Fondamental" -, c'est étrangement au moment où ils ne pouvaient pas se rencontrer physiquement - confinement oblige - que Calogero et Benjamin Biolay décident de travailler ensemble. Une (presque) première collaboration pour les deux artistes, avec chacun un rôle bien défini : Calo à la musique, Benjamin aux paroles. Une nouvelle façon de travailler pour le chanteur lyonnais plus habituer à écrire musique et parole ensemble, que texte seul, comme nous l'explique Calogero. Ecoutez :

Deux des douze chansons sont écrites par Benjamin Biolay Copier

Ca a été vraiment une relation artistique assez fulgurante. On a plein de choses à dire tous les deux.

Deux chansons sur "Centre ville" sont donc signées par Benjamin Biolay : "Mauvais perdant" et "Centre ville", chanson sur laquelle les choeurs sont interprétés par Clara Luciani.

Douze nouvelles chansons

A peine sorti, "Centre ville" est déjà porté par trois singles : "On fait comme si", "La rumeur" et "Celui d'en bas", _"une chanson autobiographique romancée",_comme nous l'explique le chanteur. Alors, est-ce là un appel pour retrouver la jeune fille dont il est question dans ce titre ? Calogero nous répond :

"Celui d'en bas", une chanson autobiographique romancée Copier

C'était un amour platonique. J'ai aimé quelqu'un comme ça pendant 4 ans, et ça m'a donné envie de faire de la musique, d'impressionner la personne.

Parmi nos autres coups de coeur de l'album, il y'a aussi "C'était mieux après". Première chanson de l'album, et qui, visiblement, est aussi le titre préféré de Calogero. Ecoutez, il nous raconte son histoire :

"C'était mieux après", première chanson de l'album Copier

C'est une manière de dire à mes fans qui m'ont manqué : "Bonjour !".

Et puis sur cet album, une chanson du même titre que l'opus : "Centre ville". Mais pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que ça représente pour Calogero ? Apparemment beaucoup de souvenirs d'ado chez lui, en Isère. Ecoutez :

Pourquoi "Centre ville" ? Copier

Quand je pense au nom de l'album, je pense notamment à la place Grenette et à la place Victor Hugo à Grenoble, et aussi à la place Stanislas de Nancy.

Les projets

Dès qu'il le pourra, bien sûr, Calogero emmènera "Centre ville" sur les routes de France. La scène lui manque.

Parmi les autres projets, au même titre que Zazie, Florent Pagny ou encore Marc Lavoine, le retrouvera-t-on un jour dans des émissions comme_"The Voice"ou "The Voice Kids"_ ? Il nous répond :

Calogero un jour dans The Voice ou The Voice Kids ? Copier

"The Voice Kids", c'est sûr que non. Je ne crois pas que la télévision soit un univers pour les enfants.

"Centre ville", le nouvel album de Calogero, actuellement disponible.