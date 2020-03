Écoutez en direct Le Pari(s) des Enfoirés sur France Bleu

Enregistré en janvier dernier avec plus de 30 artistes, ce concert unique est à écouter ce vendredi 6 mars 2020 sur France Bleu et TF1 en direct à partir de 21h.

Attendu depuis des mois, le show annuel des Enfoirés vous promet encore du grand spectacle ! 34 artistes se sont réunis pour une série de sept concerts, du 15 au 20 janvier dernier, à l'AccorHotels Arena à Paris, devant plus de 90 000 spectateurs. Parmi les chanteurs, humoristes et comédiens récurrents, on retrouvera Zazie, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Slimane, Patrick Bruel, Gérard Jugnot, Jenifer, Christophe Willem ou encore Amel Bent, mais aussi quelques nouvelles voix comme Vitaa, Black M, Inès Reg, Alice Pol et Helena Noguerra !

Cette édition 2020 renoue avec l'esprit des premières tournées des Enfoirés, comme nous l'explique Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos du cœur.

On a moins de sketchs, moins de medleys et plus de tableaux à trois ou quatre voix

Le Pari(s) des Enfoirés 2020 disponible en CD et DVD

Week-end Restos avec les Enfoirés

Le vendredi 6 mars, pour vous faire patienter avant la diffusion du show, France Bleu bouscule sa programmation musicale et vous diffuse tout au long de la journée sa sélection des meilleures chansons des Enfoirés depuis 30 ans.

Le samedi 7 et dimanche 8 mars, place aux nouveautés ! Tous les titres du nouvel album "2020 Le Pari(s) des Enfoirés" sont à découvrir chaque heure du week-end. Le CD et le DVD du concert sont mis en vente dès le samedi 7 mars (1 album acheté = 17 repas offerts), jour de la grande collecte des Restos du Cœur. Nous comptons sur vous !

Bonus : Mais qui signe la fresque du clip des Enfoirés ?

Pour le nouveau clip des Enfoirés "À côté de toi", les Restos du Cœur ont fait appel à un street artiste de talent, Jordane Saget, dont la spécificité est de réaliser des fresques à la craie, là où ça lui chante ! France Bleu l'a rencontré devant la gare Montparnasse à Paris, au micro de Quentin Lhuissier.

