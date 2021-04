Écoutez "Gamin" le nouveau single d'Antoine Elie

Antoine Elie revient avec "Gamin", le premier extrait de son deuxième album à venir. Un message fort sur le conflit parental et le cycle de la vie, entre cynisme et optimisme. Une chanson poignante à découvrir dès maintenant sur France Bleu.

Le premier album d'Antoine Elie "Le Roi du silence", sorti en 2019, l'a révélé au grand public grâce aux tubes "La Rose et l'armure" ou encore "Paradis". Invité de nombreuses fois sur les radios locales du réseau France Bleu, le normand s'est vu remettre le trophée "100% Coup de Cœur France Bleu" en 2020. Une reconnaissance professionnelle qui prouve l'attachement des auditeurs à son style musical : de la chanson française contemporaine aux textes forts. C'est de nouveau le cas avec le premier extrait de son deuxième album à paraître "Gamin".

Gamin, son nouveau single

Le rouennais a profité du confinement pour peaufiner ses nouvelles compositions. Le premier extrait "Gamin", qui annonce un album à venir, est une chanson au texte touchant et à la mélodie entêtante. Sa voix éraillée, bourrée d'émotion, ne vous laissera pas indifférent. "Gamin" parlera sûrement à beaucoup d'entre nous, qui tentons de ne pas reproduire les erreurs du passé de nos parents, et essayons d'avancer du mieux que nous le pouvons.

"Je crois que cette chanson parle de transmission filiale... que j'y parle de la peur qu'on peut ressentir, en tant que fils, de devenir le reflet de la violence du père, qu'elle soit physique ou morale ; de s'inscrire dans un cercle vicieux ancestral de rejet et de ressemblance. Mais j'y vois aussi un appel à échapper à cette fatalité ; à rompre le cycle... Je n'saurais dire si c'est une histoire cynique ou d'espoir et je pense qu'elle-même ne le dit pas complètement. C'est à l'auditeur de combler les vides et d'y insuffler l'âme qui lui correspond..." Antoine

"Gamin" est à retrouver tous les jours dans la playlist de France Bleu, 100% d'émotions.

