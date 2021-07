ÉCOUTEZ - Hoshi : "Je suis vraiment très flippée"

Depuis quelques jours, Hoshi nous propose la réédition de son dernier album. Un double-CD dans lequel nous retrouvons les 14 titres de "Sommeil levant" (son dernier album) mais aussi 13 nouvelles chansons inédites réunies sous le nom d'"Etoile flippante". Une réédition qui ressemble, comme toujours, à la jeune artiste.

Hoshi, ça veut dire "étoile" et flippante, c'est moi aussi ! Je suis vraiment très flippée.

13 nouvelles chansons

Hoshi serait-elle superstitieuse ? "Non, mais je vais l'être maintenant ! (rires) C'était pas fait exprès. Soit, ça te porte malchance, soit ça t'apporte énormément de chance, donc maintenant on va voir." 13 nouvelles chansons écrites et composées par Hoshi, et qui auraient pu constituer un album. Alors pourquoi les avoir mises sur une réédition, et ne pas nous proposer un nouvel opus ? Hoshi nous répond :

Je n'aime pas qu'on m'écrive des titres.

Un duo avec Benjamin Biolay

Parmi ces 13 nouvelles chansons, un duo avec Benjamin Biolay, "Pleurs de fumoir". Un titre qu'Hoshi a imaginé pour le chanteur lyonnais. Elle nous raconte leur rencontre :

S'il n'acceptait pas, je n'allais pas sortir le titre parce que je pensais vraiment à lui en le faisant.

Un duo avec sa grand-mère

Autre surprise dans cet album, et pas des moindres. Hoshi nous offre un duo avec sa grand-mère ! "Ma mamie, elle ne chante pas. A la base, c'est une mamie ! Elle fait de bons gâteaux et me raconte de jolies histoires sur son passé". Un chouette moment que nous livre Hoshi :

La femme que j'admire le plus dans ma vie, c'est ma mamie.

Des concerts pour remercier les villes qui ont soutenu Hoshi lors de la polémique ?

Il y'a quelques mois, Hoshi a été victime d'une polémique injuste, et de propos sexistes. De nombreuses réactions se sont alors faites entendre. Certaines villes ont, par exemple affiché Hoshi dans leurs rues. C'est le cas du Pont-de-Claix, au sud de Grenoble.

Hoshi compte-t-elle remercier ses villes, en leur offrant, pourquoi pas un concert ? La chanteuse nous répond :

J'ai trouvé ça hyper émouvant et hyper couillu de faire ça.

"Etoile flippante", la réédition du dernier album d'Hoshi, actuellement disponible et à découvrir sans attendre !