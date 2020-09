ÉCOUTEZ - Hoshi, une chanson (presque) prémonitoire sur son nouvel album

Ce lundi 14 septembre, Hoshi souffle ses 24 bougies. L'occasion de prendre des nouvelles de la chanteuse, dont le nouvel album - initialement prévu pour le 27 mars dernier, mais reporté pour cause de coronavirus - est sorti le 5 juin dernier, et dont la tournée a également été reprogrammée en 2021.

Un nouvel album (presque) prémonitoire

"Sommeil levant", c'est le nom de ce second opus. Un titre qui fait référence au Japon, le pays du soleil levant - Hoshi en est une grande passionnée -, mais aussi au moment où la chanteuse a écrit les 14 chansons qu'il renferme : "C'est un album que j'ai écrit beaucoup la nuit ou alors le matin très tôt, quand les gens se levaient et que finalement moi, je n'étais pas couchée."

"Entre un journal intime et un rêve... ni cauchemar, ni rêve", c'est avec ces mots que la jeune chanteuse définit son nouvel album. "C'est comme une réflexion, que j'aurai fait toute une nuit sur ma vie, un compte-rendu en fait."

C'est un peu un bordel dans ma tête que j'ai organisé en 14 chansons.

14 titres, dont "Enfant du Danger", enregistré pendant l'été 2019, et dans lequel Hoshi y chante : "Il nous faudra des masques... mais pas pour s'déguiser... pour pouvoir respirer". Un titre, qui à l'heure de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, peut paraitre prémonitoire. "J'étais un peu mal à l'aise quand il a commencé à se passer tout ça", nous avoue la jeune chanteuse. Écoutez :

C'est vrai que quand j'ai fait cette chanson, je voyais plutôt l'avenir comme une science-fiction (...) En fait, ça c'est passé plus vite que prévu.

Un deuxième album qui lui ressemble plus, comme elle nous le confie :

Le premier album, c'était un essai, et là c'était vraiment moi.

Une tournée intimiste

Autre projet pour la chanteuse, repartir sur les routes de France pour défendre en live ce deuxième album. Comme pour beaucoup d'artistes, la tournée d'Hoshi a été ajournée à 2021. "J'en ai marre de ne pas pouvoir jouer en ce moment. C'est un peu dur.", nous confie-t-elle.

Une tournée qui s'arrêtera dans les plus grandes salles de France - notamment, le 26 novembre 2021 au Summum de Grenoble - mais, qui restera, comme le souhaite Hoshi, intime et proche du public : "Il n'y aura pas de lumières qui bougent de partout. Ce n'est pas ça mon show. Moi, c'est plus le partage avec les gens". Une ambiance qui lui ressemble, un peu comme dans sa chambre, mais avec un peu plus de monde. Écoutez :

Au début, je partageais (la musique) toute seule avec mes amis dans ma tête, après avec mes amis en vrai, après dans la rue avec les passants et maintenant c'est juste la rue qui a grandi.

A 24 ans, quels sont tes envies et ton rêve ?

Écoutez la réponse d'Hoshi :

"Sommeil levant", le nouvel album d'Hoshi actuellement disponible.

Hoshi sera en tournée partout en France dès mars 2021, et notamment le 26 novembre au Summum de Grenoble.