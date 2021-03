ÉCOUTEZ - Jane Birkin à propos de Serge Gainsbourg : "Les Français sont en manque de lui"

Leur séparation, en septembre 1980, restera le premier chagrin d'amour de Serge Gainsbourg. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, cette histoire ne s'est jamais vraiment arrêtée.

Deux mois après la disparition de Serge Gainsbourg, en mai 1991, Jane Birkin reprend sur la scène du Casino de Paris, "Je suis venu te dire que je m'en vais". Un moment d"émotion fort. 30 ans après, rien n'a changé. Aujourd'hui encore, le couple fascine toujours autant. Jane Birkin, a, ainsi, réussi, à rendre immortel le chanteur. Preuve en est, avec son dernier spectacle : "Gainsbourg / Birkin : symphonie intime".

Ce qui rend également immortel Serge Gainsbourg, c'est son répertoire. Il semble traverser le temps, et ne pas vieillir.

Pour Jane Birkin, au-delà du personnage de Serge, ce sont ses textes qui sont marquants, "du niveau d’Apollinaire, de Rimbaud". Des textes qui ont influencé les générations suivantes. "Le maximum d'émotions, dans le minimum de mots. C'est quand même un très grand art", souligne la chanteuse.

C'est avec beaucoup de pudeur et d'émotions que Jane Birkin nous répond :

C'était un personnage si irrévérent, et si pudique à la fois. Un clown et un poète. On n'en a jamais trouvé un autre.