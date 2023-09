Écoutez le France Bleu Live de Christophe Maé jeudi 28 et samedi 30 septembre à 20h

Le dernier album de Christophe Maé "C'est drôle la vie" est sorti au début de l'année. Cet opus, porté par le single « Pays des Merveilles », est une véritable invitation au voyage avec les sonorités du Cap-Vert, du Mali et du Bénin. Il commence ce vendredi 29 septembre une nouvelle tournée , « Carnet de voyage » pour au moins quatre mois partout en France.

A La Ciotat l'artiste, né à Carpentras, joue à domicile comme il l'a avoué à Emilie Mazoyer dans son émission Décibels , en direct quelques minutes avant de monter sur scène.

Après la désormais traditionnelle arrivée en barque sur le Port-Vieux, il a fait danser le public tout au long de sa prestation en déroulant ses plus grands tubes dont certains réorchestrés en mode musique cubaine et des chansons issues de son dernier album.

L'Amour

Un titre dansant, positif tiré de son dernier album dans lequel il est accompagné par le célèbre duo malien Amadou & Mariam. Il est venu partager en barque avec le public une partie de ce morceau coloré plein de bonnes ondes

Belle demoiselle

Ecrite et interprétée par Christophe Maé, cette chanson est tirée de son premier album Mon paradis paru en 2007. Mélange de styles entre variété et pop des années 60, elle fait partie des titres qui ont popularisé l'artiste.

Les bougies

Une chanson tirée du dernier album de Christophe Maé, inspirée par l'un des propres rituels qu'il a fini par mettre en musique comme il l'explique sur la scène du France Bleu Live La Ciotat

Il est où le bonheur

il était bien là à la Ciotat en cette belle soirée provençale, le bonheur ! Premier single de son 6e album studio elle est devenue l'une des chanson emblématique de Christophe Maé, elle ne pouvait pas ne pas faire vibrer et danser la Ciotat pendant la soirée. Vous aussi vous allez danser et chanter chez vous !!

L'interview par France Bleu Provence

Son dernier album, nourri de musiques d'ailleurs et de belles collaborations, sa tournée et sa passion pour la scène et ses liens très forts avec le public, Christophe Maé répond aux questions de Kevin Colloc sur France Bleu Provence avant son concert sur la scène du France Bleu Live La Ciotat

