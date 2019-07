PLAYLIST - 50 ans de l’Homme sur la Lune : écoutez les tubes de l'été 1969

L'un des tubes de cet été 1969 est sans conteste la composition du groupe belge Wallace Collection, qui avec ce slow langoureux intitulé "Daydream" fait un véritable carton. On ne compte plus les amours de vacances qui se sont formés à l'écoute de ce tube en or massif !



Puisque l'on évoque le slow, n'oublions pas l'immense succès de Johnny Hallyday qui avec "Que je t'aime", signe un succès intemporel.

Écoutez les tubes de l'été du 21 juillet 1969

Avec notre playlist multi plateformes, retrouvez tous les grands succès de ce mois de juillet 1969.

Wallace Collection, Julien Clerc, The Beatles, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Aphrodite’s Child, Léo Ferré, Michel Polnareff, Chicago ou encore Johnny Hallyday, ils sont tous là !

