Écoutez "N’attendons pas" le nouveau single de Vianney

L'attente aura été longue pour les fans ! Depuis Allez reste, son duo avec Boulevard des Airs sorti en 2019, Vianney a voulu faire une pause médiatique pour se ressourcer, écrire et mieux revenir. Une pause nécessaire après un début de carrière intense. L'interprète de Pas là, La même en duo avec Gims ou encore Je m'en vais, auréolé d'une Victoire de la Musique du meilleur artiste interprète masculin de l'année 2016, était omniprésent dans les médias et sur scène depuis quasiment 6 ans. La publication de son nouveau single N'attendons pas, ce matin du 7 mai à 7h00, marque son grand retour, avec notamment un troisième album annoncé pour cet automne !

Alors que le confinement suit son cours, de nombreux artistes repoussent la sortie de leur album, d'autres ne peuvent tout simplement pas aller en studio. On imagine les difficultés pour Vianney d'avoir enregistré ce nouveau single dans des conditions particulières. Surtout que l'artiste a été testé positif au covid-19 ! Il s'est confié à ce sujet dans les colonnes du Parisien.

N’attendons pas de vivre

Vianney passe à l'offensive avec ce titre frais et épuré, accompagné simplement d'une guitare et d'un surprenant chant indien. Comme un retour à des choses simples, de vraies valeurs que le confinement nous aurait aider à prendre conscience. Un cri du coeur nécessaire, que l'artiste chante intensément. Cette chanson souffle un vent d'optimisme, pour aller de l'avant et changer ce qui nous pèse.

Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau !