ÉCOUTEZ - "Sunset in the Blue", le nouvel album de Melody Gardot, "un projet qui traverse le globe entier"

La plus française des jazwomen américaines dévoile, ce vendredi 23 octobre, son nouvel album "Sunset in the Blue". Un disque réalisé avant et pendant le confinement. Rencontre avec Melody Gardot.

Après cinq ans d'absence discographique, la diva du jazz, Melody Gardot dévoile, ce vendredi 23 octobre, son cinquième album studio : "Sunset in the Blue". Treize nouvelles chansons, treize nouvelles pépites. Un nouvel album qui fait un sacré pied de nez à la Covid-19.

Malgré les difficultés, Melody Gardot et son équipe n'ont cessé d'y croire, et ont osé casser les codes pour nous offrir un disque "sensuel, brandy (ndlr : Cognac), cigare", comme le définit elle-même la chanteuse.

En écoutant, c'est juste cool, mais crois-moi, c'était derrière, like a fahsion show (ndlr : comme un défilé de mode), c'était le cirque.

Enregistré avant et pendant le confinement, cet album a été "un vrai challenge", comme nous le confie Melody Gardot : "Comment on va travailler si la chanteuse n'est pas avec l'orchestre ? Comment on va travailler si le chef d'orchestre n'est pas là ? Comment on va travailler si les musiciens sont à deux mètres de distance ? Ca ne change pas uniquement la manière de travailler mais ça change le son". Face à tous ces obstacles, l'équipe aurait pu attendre que la crise passe. Mais non ! L'envie était là ! "L'attente était trop longue. Alors toute mon équipe, Universal, mon manager, les musiciens, les producteurs, l'arrangeur... Même le Studio Abbey Road était là pour nous, le jour même où il a rouvert, pour enregistrer cet album". Ecoutez Melody Gardot nous parler de ces difficultés et de ce challenge :

Parmi les trésors que nous offre cet album : "From Paris to love". En avril dernier, en plein confinement, et pour venir en soutien aux artistes dont l'activité a aussi été touchée par la Covid-19, Melody Gardot lance un casting sur les réseaux sociaux, dans le but de créer un orchestre numérique mondial. "It's a crazy thing (ndlr : c'est une folie) de dire qu'on peut faire un orchestre sans un chef d'orchestre". Pari réussi ! Ecoutez Melody Gardot nous présenter ce projet fou :

Parfois, il faut utiliser les technologies qu'on a pour essayer de dire "OK ! Maintenant, on ne peut pas se rejoindre, on ne peut pas être ensemble, mais quand même, la musique devrait exister."

Autre belle surprise à découvrir : "Little Something", un duo avec Sting. Là encore, une chanson qui a été enregistrée séparément ; "On était censé se croiser au moment où nous sommes tombés dans le confinement. Finalement non ! On a fait nos parts chacun à distance". Avec ce titre, une nouvelle fois, Melody Gardot nous surprend, en adoptant un genre musical auquel elle ne nous a pas habitué. Ce qui n'a pas été un problème pour la diva du jazz. Elle a fait confiance à son ami, le producteur français Jen Jis : "C'était son rêve. "Que toi et Sting vous chantiez ensemble", il m'a dit. J'ai dit : "Ok ! File-moi les musiques quand ce sera terminé."". Un duo qui fonctionne ! Ecoutez Melody Gardot nous raconter sa collaboration avec Sting :

C'est comme dans une famille. Et ça, ouais, ça ramène beaucoup de soleil dans une atmosphère qui est plutôt nuageuse.

Généralement, un nouvel album donne naissance à une tournée. Alors aurons-nous la chance de découvrir "Sunset in the Blue" sur scène, lors des prochains festivals, par exemple ? Melody Gardot nous répond. Une chose est sûre : la scène lui manque : "Je n'ai jamais passé autant de temps sur un canapé (...) J'essaye de regarder l'horizon et de dire "Ok, pas maintenant il faut être patient."" :

Nous les artistes, notre job, c'est normalement de régler les problèmes des autres avec quelque chose qui les soigne émotionnellement.

Pour terminer, cet échange, Melody Gardot a accepté de répondre à deux questions en lien avec le nom de son album : "Sunset in the Blue". Ecoutez ses réponses :

Que représente le Bleu pour vous ?

Votre plus beau coucher de soleil ?

"Sunset in the Blue", le nouvel album, intense et raffiné, de Melody Gardot, actuellement disponible.