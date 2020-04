ÉCOUTEZ - Trois Cafés Gourmands nous racontent leur confinement

A l'occasion de la sortie de leur nouveau titre "Comme des enfants", Trois Cafés Gourmands nous racontent leur confinement. Écoutez.

Confinés chacun de leur côtés, Mylène, Jérémy et Sébastien, les Trois Cafés Gourmands, ont profité de la sortie de leur nouveau titre "Comme des enfants", pour se confier sur leur "nouveau" quotidien, et nous raconter leur secret pour continuer à produire leur prochain album alors qu'ils sont séparés physiquement.

Avant tout, le trio tient à nous rassurer. Tout va bien pour tout le monde, même si "la frustration liée au confinement" commence à se faire sentir pour Mylène. Elle nous confie que, depuis une "bonne semaine" maintenant, elle commence "à tourner en rond".

Ma soeur, les copains, même le fait de reprendre un train et de repartir pour le travail, commencent vraiment à me manquer. Mais vraiment, vraiment beaucoup.

Tous les trois confinés chez eux, au coeur du Limousin, chacun de leur côté, ils reconnaissent que c'est une vraie chance.

J'ai la chance d'être à la campagne. J'ai un petit bout de jardin. Je peux m'aérer quand j'ai besoin. Je suis plutôt un privilégié.

Dans quelques semaines sortira donc le nouvel album des Trois Cafés Gourmands. Mais alors ? Comment produit-on un disque, alors que tout le monde est confiné ? Fort heureusement, comme nous le confie le groupe, le plus gros du travail a été réalisé avant le confinement. Les chansons ont été enregistrées en studio à Brive. Désormais, comme pour beaucoup, même si "c'est un peu compliqué, et pas commun du tout", c'est en télétravail que tout se passe. "On est sur des mixes et des écoutes. Donc oui, on arrive à faire des échanges là-dessus", nous explique Sébastien. Le trio accuse, cependant, quelques retards.

On a pas pu tourner notre clip qui était prévu. On a pas pu faire les séances photos pour les visuels. On repousse un peu tout ça. Mais, on a essayé de travailler à distance avec toutes nos équipes pour essayer d'amener un premier fil conducteur vers ce nouveau single, et plus tard, ce nouvel album.

Après une tournée qui a quasiment duré toute l'année dernière, et plusieurs semaines de confinement, c'est avec un "oui" général et spontanée que le groupe répond à notre question, "la scène vous manque ?".

Passer du jour au lendemain à plus rien, c'est très frustrant comme sentiment.

Mais Mylène, Jérémy et Sébastien retireront, chacun, du positif de ce confinement. Un positif différent selon chacun. Découvrez leurs confidences.

"Comme des enfants", le premier extrait du nouvel album des Trois Cafés Gourmands, est actuellement disponible. A écouter sans modération, notamment, sur Spotify, Deezer et Apple Music. Un titre positif, qui met du baume au coeur... Et en cette période, voilà qui fait du bien ! "Un doux frisson".