ÉCOUTEZ - "Zélie la pirate", le conte musical d'Aurélie Cabrel

Branle-bas de combat chez les Cabrel ! Aurélie, la fille de Francis, fait son retour avec un tout nouveau projet, "Zélie la pirate", un conte musical pour toute la famille. "Il y'a quelques années je suis devenue maman pour la première fois, et je cherchais un conte musical pour ma fille. En cherchant, je n'ai pas vraiment trouvé ce que j'attendais. Il y'avait évidemment, tous les classiques que l'on connait et qui sont absolument superbes. Mais, c'est vrai, que dans la nouveautés, je n'arrivais pas à trouver LE conte musical". C'est ainsi qu'est née "Zélie la pirate", un projet sur lequel Aurélie Cabrel a travaillé avec son conjoint, Esthen Dehut : "On est tous les deux dans la musique. On s'est dit : "on va écrire ça entre nous", et puis on a appelé des copains, Olivier Daguerre et Bruno Garcia".

Pour Aurélie Cabrel, se tourner vers le conte musical a été presque comme une évidence. Dès son plus jeune âge, à la maison, elle a eu droit à de nombreuses histoires. "J'ai eu la chance d'avoir les Chantal Goya, des Henri Dès, Emilie Jolie, et même, chose qui n'a rien à voir, mais j'adorais les "Frères Jacques"". Sans oublier également un papa - Francis Cabrel - qui adorait raconter des histoires : "J'ai eu la chance d'avoir un conteur fabuleux à la maison, et qui avait cette force-là et cet imaginaire complètement incroyable, comme on le connait dans ses chansons. Il est sans fin dans l'imagination".

Mo fils m'a dit que dans la forêt d'à côté, il y'avait des girafes et des hippopotames, et que c'était son grand-père qui lui avait raconté. Donc, je pense qu'il continue fortement à raconter des histoires aux enfants.

C'est donc dans l'univers de la piraterie que nous emmène cette aventure. Un thème, peu présent dans les contes musicaux, et qui n'a pas été choisi par hasard, comme nous l'explique Aurélie Cabrel. Zélie vient, en effet, bousculer les codes du genre ; "Un contraste entre le monde très "homme" (de la piraterie) et ce côté féminin qui arrive dans tout ça, et qui finalement a beaucoup de caractère mais qui, en même temps, est une petite fille extrêmement attachante".

Le monde de la piraterie, c'est un peu un monde sans fin. Il y'a sur le bateau, sous le bateau. Il y'a sur l'île. On peut imaginer plein plein de choses.

Ne cherchez pas de signification au prénom "Zélie", il n'y en a pas ! "On aimait bien le "Z" qui a beaucoup de caractère, et évidemment, c'est un "Z" qui a aussi bercé notre enfance à tous, avec ce fameux "Z" de Zorro gravé partout. Donc, il y'a un peu ce côté justicier et puis il fallait que ce soit quand même assez mélodieux, assez harmonieux et assez girly".

Un conte musical approuvé par les enfants d'Aurélie Cabrel, comme nous le confie la chanteuse, et qui ont d'ailleurs, eu la chance de découvrir "Zélie 2". Car, c'est officiel, il y'aura bien une suite à ce premier volet et même un spectacle vivant. "Je pense sincèrement qu'effectivement, Zélie, tout le monde a envie de la voir prendre vie, s'animer, et puis je crois que ce serait un très beau spectacle pour les enfants. On est à fond là-dessus !"

En attendant tous ces beaux projets, petits et grands moussaillons, n'hésitez pas à découvrir "Zélie la pirate", le conte musical signé Aurélie Cabrel.