Ed Sheeran : fervent défenseur de l’amitié franco-anglaise

En dépit d'une rivalité historique, le chanteur britannique Ed Sheeran vante la belle connexion entre son pays et la France. L’artiste international qui sort un nouvel album ce 29 octobre, porté par les titres Bad Habits et Shivers, nous raconte son lien particulier avec l’Hexagone.

Ed Sheeran a de la famille en France. La sœur jumelle de sa grand-mère s’est en effet mariée à un Français, avec qui elle a eu 6 enfants. Cela explique pourquoi, depuis tout petit, l’auteur-compositeur-interprète anglais traverse la Manche pour passer quelques vacances entre nos frontières.

Je sais que parfois les Français n’aiment pas les Anglais et que les Anglais n’aiment pas les Français, mais il y a une connexion entre les pays.

à réécouter Tout ce qu'il faut savoir sur Ed Sheeran le chanteur

Ed Sheeran est bien conscient de cette rivalité ancestrale entre les deux pays, mais le lien qui les unit semble plus fort selon lui : "Notre principale source de culture en Angleterre, c’est la France […] On part en voyage scolaire en France, on grandit et on commence à boire du vin français, on étudie l’histoire de France. On connaît toute la vie de Napoléon, on sait tout sur Waterloo… Nos histoires sont entremêlées."

Le chanteur anglais Ed Sheeran au micro de France Bleu - Interview Laurent Petitguillaume © Radio France - Christophe Hulin

'=' (Equals), le nouvel album d'Ed Sheeran

Ed Sheeran sort un nouvel album ce vendredi 29 octobre. Intitulé ‘=’ (prononcez "Equals"), il touche principalement au thème "d’être un papa trentenaire". Le public français sera-t-il au rendez-vous ? Pour la star internationale qui a vendu 45 millions d’albums à travers le monde, cela ne fait aucun doute : "J’ai sorti tellement de chansons où les Français disaient : ‘Pas pour nous !’ Mais il y a toujours, à un moment donné, quelque chose que les Français apprécient."

Les Français ont déjà eu le temps de découvrir Bad Habits, Visiting Hours, et Shivers qui figurent sur ce 4ème album. Ils auront l’occasion de les chanter avec leur artiste préféré l’an prochain.

Ed Sheeran sera en concert à Paris, au Stade de France, les 29 juillet 2022.