Elle vit aujourd'hui à Châteauroux, la chanteuse Pauline Croze est l'invitée de la Nouvelle Scène !

16 ans après "T'es beau" et un 1er album qui l'avait fait connaître, Pauline Croze est de retour avec un 6e album studio "Après les heures grises", un nouvel opus toujours aussi chanson française mais teinté de mélodies pop et de sonorités plus urbaines...