Emission spéciale ce vendredi 18 mars : le Boudu annonce l'ensemble de sa programmation !

Emission spéciale Festival du Bout du Monde vendredi 18 mars de 17h00 à 18h00 animée par Axel Perret pour l’annonce en avant-première de l’ensemble de la programmation du festival qui se déroulera les 5, 6 & 7 août 2022 en Presqu'Île de Crozon Aulne Maritime

22ème Festival du Bout du Monde les 5, 6 & 7 août 2022

22ème Festival du Bout du Monde les 5, 6 & 7 août 2022"Plus que jamais, nous avons besoin de nous tourner vers le monde, les autres, l’inconnu. Plus que jamais, le besoin de faire vivre et d’écouter des sonorités lointaines nous est essentiel.

Alors c’est avec une programmation construite à 8 mains, précautionneusement étudiée par 8 oreilles, qu’une fois de plus seront mis à l’honneur la diversité, l’éclectisme et le métissage des musiques du monde. Avec 5 jours de fête autour de la sono mondiale, des artistes de différents continents vont nous raconter leurs histoires, leurs cultures, leurs horizons.

Une programmation singulière, ouverte sur le monde En 2022, ce sont 23 pays pour 35 formations qui seront représentés, avec autant de genres musicaux : l’afro-funk des truculents japonais Ajate, le romantisme de l’humble éthiopien Girma Bèyènè accompagné des fougueux musiciens d’Akalé Wubé, la puissante électro-pop de la féministe irano-israélienne Liraz, le délicieux son cubain d’Eliades Ochoa, l’étonnante transe folk accordéonesque du finlandais Antti Paalanen, la force et la volonté des chansons de Gaël Faye. Voilà déjà un bel échantillon. Mais comment ne pas parler de la musique afro-tropicale de The Garifuna Collective, du reggae de Julian Marley, du rock acoustique de Rodrigo Y Gabriela, et des chansons de Gaëtan Roussel, Hubert Félix Thiefaine et Bernard Lavilliers.

Cette volonté de découvrir de nouveaux genres musicaux, être curieux de pépites et de traditions lointaines, c’est l’ADN du Festival du Bout du Monde. C’est aussi cette volonté de partager, 5 jours durant et toutes générations confondues, des petits bouts de vie, des sourires, des rires, de danser ensemble, de s’enlacer. Car plus que jamais, nous en avons besoin." L’équipe du Festival du Bout du Monde

Une partie de la programmation déjà annoncée : Bamba Wassoulou Groove, Bernard Lavilliers, Chico Trujillo, Debout sur le Zinc, Gaël Faye, Gaëtan Roussel, Girma Béyéné & Akalé Wubé, Hubert Félix Thiéfaine, Lass, Liraz, Pascuala Ilabaca Y Fauna, Rodrigo Y Gabriela, Selah Sue, Seun Kuti & Egypt 80, Simple Minds