Emission spéciale ce vendredi 29 avril : le Festival de Cornouaille annonce l'ensemble de sa programmation !

Emission spéciale Festival de Cornouaille Kemper vendredi 29 avril de 17h00 à 18h00 animée par Jérôme Lebreton pour l’annonce en avant-première de l’ensemble de la programmation du festival qui se déroulera du 21 au 24 juillet 2022 à Kemper

Rencontrez la Bretagne ! Implanté au cœur historique de Quimper depuis 1923, le Festival de Cornouaille est une occasion unique de découvrir dans un environnement festif, notre culture plurielle, actuelle et ouverte sur le monde.

La programmation du Festival de Cornouaille 2022 :

Mercredi 20 JuiIIet - 19h30 Soirée d’inauguration du Festival - Allées de Locmaria

Pat O'May et le Bagad Brieg - Festival de Cornouaille Kemper 2022

PAT O’MAY & LE BAGAD BRIEG Après la sortie de son nouvel album "Welcome To A New World" Pat O'May va avoir le plaisir de retrouver ses amis du bagad pour un concert exceptionnel où ils vont ensemble, donner une nouvelle lecture aux titres emblématiques comme Overlord, Homeland ou encore Breizh Amerika ! Un subtil mélange entre rock, world musique et musique traditionnelle bretonne. Pat O'May sera bien évidemment accompagné de ses fidèles complices John Helfy à la batterie et Christophe Babin à la Basse. Tous les ingrédients sont là pour vous assurer de passer une bonne soirée.

La Kreiz Breizh Akademi #8 - Festival de Cornouaille Kemper 2022

LA KREIZ BREIZH AKADEMI #8 Le 8è collectif de Kreiz Breizh Akademi présente sa création Ba’n Dañs Le titre de cette 8ème création d’un collectif de 9 instrumentistes et 2 chanteuses est une référence à l’appel traditionnel des chanteurs du Centre Bretagne “toud ‘n dud öa’n dañs”, tout le monde dans la danse. Avec : Yolaine Delamaire : chant, Camille Lainé : chant, Mériadeg Lorho-Pasco : clarinette, William Nicolas : bombarde et saxophones, Bastien Guével : biniou et clarinette, Yuna Léon : violon, Mélanie Brelaud : violon, Charlotte Espieussas : accordéon microtonal, Rémi Allain : contrebasse, Thomas Bessé : batterie, Nathan Arnaud : riq, derbouka et kanjira. Direction artistique : Erik Marchand, parrainé par Olivier Catteau et Florian Baron.

LES VAINQUEURS DE LA PLUME DE PAON 2021 Alan Le Grand et Michel Kerveillant

Jeudi 21 JuiIIet - 21h00 - Place de la Résistance

L'Orchestre National de Bretagne & Carlos Nuñez - Festival de Cornouaille Kemper 2022 - Laurent Guizard

L’ORCHESYRE NATIONAL DE BRETAGNE & CARLOS NUÑEZ « Voyage Celte »

On dit de Carlos Nuñez qu’il est « la seule star planétaire de la cornemuse » ou « un sonneur qui joue comme Coltrane ou Hendrix » Son charisme, son énergie, son esprit pionnier en ont fait l’un des meilleurs musiciens du monde celte.

L’Orchestre National de Bretagne a depuis plus de 10 ans affirmé et développé son ancrage et son indispensable rôle dans le paysage musical de notre territoire. Les nombreuses créations et spectacles liés aux musiques celtiques et du monde font de cet orchestre un ambassadeur essentiel de l’Armorique.

Direction de l'Orchestre National de Bretagne : Aurélien Azan Zielinski - Gaïta, Flûte : Carlos Nuñez - Percussions : Xurxo Nuñez - Guitares : Pancho Alvarez

Vendredi 22 JuiIIet - 21h00 - Place de la Résistance

Zucchero - Festival de Cornouaille Kemper 2022

ZUCCHERO Zucchero (né Adelmo Fornaciari) fait incontestablement partie des plus grands artistes italiens. En 39 ans de carrière et avec des hits comme “Senza Una Donna”. “Il Volo” ou “Baila Morena”, il aura vendu plus de 60 millions de disques à travers le monde. Son album " Oro, incenso e birra " vendu à plus de huit millions d'exemplaires et a été pendant Iongtemps l'album le plus vendu dans l'histoire de la musique pop italienne. Sa musique et son blues sont répandus à travers le monde grâce à de nombreuses collaborations avec des artistes tels que Bryan Adams, les Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, Peter Gabriel. John Lee Hooker, BB King, Mark Knopfler, Brian May, Iggy Pop, Alejandro Sanz, Sting et bien d'autres. 2021 marque les 3O ans de son succès international "Senza Una Donna (Without a woman)", duo que Zucchero avait enregistré avec Paul Young en 1991. Un artiste à la carrière internationale ! A ne pas manquer !

Samedi 23 JuiIIet - 21h00 - Place de la Résistance

Jane Birkin - Festival de Cornouille Kemper 2022

JANE BIRKIN

« ...J’ai eu beaucoup de chance d’être persécutée par Daho pour faire un disque. Beaucoup de chance qu’il ait insisté et qu’il ne lâche pas. Il faut des gens comme lui pour vous permettre d’exister... artistiquement. » Jane Birkin - juillet 2020 Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais... ». Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité... 12 ans après son dernier album de titres inédits, Jane Birkin revient avec un nouvel album dont elle a écrit tous les textes. Oh ! Pardon tu dormais... est un grand disque intime, personnel et rare. « Oh! Pardon tu dormais... » est devenu un album avec lequel Jane partira bientôt sur les routes. Lorsqu’elle apparaitra sur scène, elle sera telle une reine, parée de ses textes déchirants. Elle déroulera de sa voix et de son interprétation uniques, la bande son de notre vie. » Etienne Daho

Madelyn Ann - Festival de Cornouaille Kemper 2022

1ère partie : MADELYNE ANN Elle est de ces voix qui vous transportent dès les premières notes. On salue en effet l’audace de cette chanteuse qui chante en breton sur une musique aux sonorités indés entre la pop et le rock atmosphérique.

Dimanche 24 Juillet - 21h00 - Place de la Résistance

Celtic Social Club - Festival de Cornouaille Kemper 2022

THE CELTIC SOCIAL CLUB Une sacrée dose de rock dans la tradition !

En sept années d'existence, the Celtic Social Club a réussi à imposer un son, un style et un nom. Avec aujourd'hui quatre albums studio et deux live au compteur, sillonnant scènes, festivals et continents, les sept franco-irlandais continuent d'affiner Ieur relecture élégante et audacieuse de la tradition des musiques celtes, à grands coups d'énergie rock, d'harmonie pop et de mélodie folk. Avec Ieur quatrième album, Dancing or dying ? on retrouve la voix exceptionnelle du chanteur irlandais Dan Donnelly, ainsi que Manu Masko, Ronan Le Bars, Goulven Hamel, Pierre Stephan, Mathieu Péqueriau et Richard Puaud

Robin Foster - Festival de Cornouaille Kemper 2022

ROBIN FOSYER Penlnsular III

Après quelques albums parus en format digital, alors que dehors le monde tourne au ralenti à cause de la pandémie, Robin Foster retourne en studio, seul, tel un naufragé sur une île déserte. De cet isolement “insulaire” naît l’album Penlnsular 3, dernière pierre d’une œuvre en trois mouvements, commencée il y a 9 ans. Tous les éléments qui font la signature de Robin Foster y sont plus présents que jamais : mélodies suspendues dans le temps, plongées en abimes, atmosphères de bout du monde... et toujours avec cette même force dans la composition, capable de dégager un profond sentiment d'apaisement et de sérénité. Il s'agit là certainement du disque le plus introspectif et personnel de Robin Foster, une invitation à voir le crépuscule d'une époque - ou l'aube d'une nouvelle. Et sans doute les deux.

Jeudi 21 Juillet - 21h00 - Théâtre de Cornouaille

Ar Vro Bagan - Festival de Cornouaille Kemper 2022

AR VRO BAGAN Sur la route de Youenn Cvvernig - Théâtre en breton

Né à Scaër en 1925 et décédé en 2008. Youenn Gwernig a été tout à la fois sculpteur sur bois, sonneur, poète, écrivain (en trois langues : breton, français et anglais), comédien et chanteur. Exilé à New-York avec sa femme et ses trois filles, il rencontre les auteurs de la Beat Génération et en particulier Jack Kerouac. De retour au pays, il milite et chante pour soutenir les conflits sociaux et les combats culturels qui agitent la Bretagne. Il est également nommé responsable des émissions en breton à la RTB à Rennes, et c’est là que Goulc’han Kervella, l’auteur et metteur en scène, a choisi de situer la pièce. Dans le studio, on filme en direct une émission consacrée à ce « foeter-bro », cet « ange vagabond qui a traversé le siècle et l’océan, emportant avec lui sa Iangue et sa culture ». Le spectacle montre des extraits de sa vie (Libération, exil en Amérique, luttes sociales en Bretagne, créations littéraires et théâtrales, émissions de radio et de télévision), il permet d’entendre en direct une douzaine de chansons du poète. Le public sera amené à participer à l’émission. Mise en scène : Goulc'han Kervella, Musique (création, adaptation et interprétation) : Tangi Ar Gall-Carré & Erwan Moal, Chanteurs : Tangi Merien, Typhaine Corre, Erwan Billant, Musiciens : Tangi Le Gall-Carré (accordéon) et Erwan Moal (guitare).

Vendredi 22 JuiIIet - 21h00 - Théâtre de Cornouaille

Spectacle hommage à Yann-Fañch Kemener - Festival de Cornouaille Kemper 2022

HOMMAGE À YANN-FAÑCH KEMENER

Ce spectacle rend hommage à Yann-Fañch Kemener, décédé le 16 mars 2019 à l’âge de 61 ans. Hommage à une voix ancrée en Bretagne. Hommage à un passeur de gwerziou, soniou, kan ha diskan, qui venaient de Ioin. En véritable ethnologue, le chanteur armoricain puisait dans le riche patrimoine de la musique bretonne transmise oralement. C’était un poète. Son dernier album en témoigne : avec Roudennoù (les traces, les voies en breton) le chanteur rend hommage aux poètes bretons et à Ieurs textes. Yann-Fañch Kemener a été récompensé plusieurs fois du grand prix du Patrimoine par l’académie Charles-Cros pour l’album Chants profonds de Bretagne Vol.2 en 1982 et pour l’album Ar Baradoz en 2018. Lors de la grande aventure de l’Héritage des Celtes, il fait la rencontre de Didier Squiban avec qui il a enregistré 3 albums. Au théâtre, il rend notamment hommage, seul sur scène, au poète breton Armand Robin, dans une mise en scène de Madeleine Louarn. « Les artistes qui ont croisé sa route se souviennent de ce personnage jovial, exigeant et passionné. Il Iaisse derrière lui des compagnons de route qui auront à cœur de continuer à porter la voix des cultures de Bretagne dans la société. Pour ce concert, sont réunis des artistes qui ont partagé des tranches de vie avec Yann-Fañch. D’abord des voix : Anne Auffret, Annie Ebrel et Erik Marchand ont tout trois partagé la scène avec Yann-Fañch. En kan ha diskan ou en concert, il était important pour moi de retrouver les partenaires qui ont marqué sa carrière. Yann-Fañch chantait a cappella, mais aimait être accompagné. Dès les années 80, avec Barzaz, il a mis mettre sur scène les gwerzioù et les danses de son Centre Bretagne natal. II a continué avec l’Héritage des Celtes, Didier Squiban, Aldo Ripoche, Sylvain Barou, Erwann Tobie ou Heikki Bourgault. L’équipe s’est donc constituée autour d’instrumentistes avec lesquels il a partagé la scène. Le texte était essentiel dans son œuvre. En breton d’abord, sa Iangue maternelle, puis en français. Ses spectacles ont toujours eu cette caractéristique de voir éclore entre les chants, des poésies, des textes qui venaient illustrer le propos de ses spectacles. C’est Achille Grimaud, avec lequel il avait travaillé, qui a écrit une partie des textes de ce concert. À partir des souvenirs de chacun, il a construit Ie fil rouge de ce spectacle. » Clément Le Goff

Avec Anne Auffret (chant), Annie Ebrel (chant), Alain Genty (basse fretless), Achille Grimaud (récitant), Gilles le Bigot (guitares), Clément le Goff (bombarde / veuze), Alan Letenneur (trompette / clarinette), Erik Marchand (chant), Aldo Ripoche (violoncelle), Florence Rousseau (harmonium), Jean-Michel Veillon (flûtes traversières). Direction Artistique : Clément Le Goff, Coproduction : Théâtre National de Bretagne - Festival de Cornouaille

Samedi 23 JuiIIet - 21h00 - Théâtre de Cornouaille

Soñj - Pont l'Abbé 2018 - Festival de Cornouaille Kemper 2022

SOÑJ - QUE SOUFFLE L’ESPRIT DE LA BRETAGNE Sur la scène, 40 artistes et plus de 200 costumes

« Soñj est la nouvelle création des Nuits de la Bretagne ; un spectacle dansé qui entraîne le spectateur dans un univers puissant et poétique, fermement chevillé à la Bretagne et toujours tourné vers l’horizon. Les deux grandes confédérations bretonnes de danse se sont associées pour réunir en un temps les savoir-faire, les imaginations, les énergies, les passions... Ce spectacle puise son inspiration dans les symboles forts de la Bretagne, en résonnance avec le Code de Marque Bretagne. Sonj, ou comment dire la Bretagne : La Bretagne imaginaire : la magie (mégalithes, romantisme, féerie...), la mort (Ankoù, lavandières de la nuit...), la ferveur (incantations, superstitions...), le monde sauvage (les animaux...). La Bretagne du collectif: la force du groupe (chant, énergie, danse communautaire...), la communauté au travail, les luttes (luttes sociales, résistances, affrontements...), la procession (harmonie, prière, communion...). La Bretagne des éléments : mer, terre/feu, air/vent. La Bretagne ouverte : évolutions générationnelles, le renoncement de la coiffe, le fest-noz rêvé...

Direction artistique : Gwenaël Le Viol, Solenn Boënnec, Noalig Tanguy, Isabel Tassin / Direction musicale : Etienne Chouzier. Avec les danseurs du cercle des Eostiged Ar Stangala. Avec Rozenn Talec, Ewen Couriaut , Lionel Le Page, Dina Rakotomanga, Kevin Schmid, Thomas Kerbrat, Mathilde Chevrel Production : Confédération Kenleur

Dimanche 24 JuiIIet - 14h00 - Théâtre de Cornouaille

Dansomp Ar Vro - Festival de Cornouaille Kemper 2022 - Frédéric Harnois

DANSOMP AR VRO « La tradition c’est la transmission du feu, et non l’adoration des cendres »

Dañsomp ar vro, en breton « Dansons le pays »... C’est bien là l’ambition de cette création portée par les jeunes ambassadeurs du pays d’Auray. Danser son pays, dire qui l’on est et savoir où l’on va. Créer des passerelles entre hier et aujourd’hui, entre réalité et fantastique... Trois tableaux pour naviguer dans les émotions de l’enfance. Hier, aujourd’hui, demain. Tous, nous jouons, nous imitons, nous imaginons... Des enfants porteurs d’émotion et de tradition. Des héritiers pleins d’insouciance et d’espérance. Avec les enfants des associations Festerion ar Brug de Pluneret et Kevrenn Alre d’Auray costumes, chorégraphie et scénographie Claire-Estelle Camenen, Gaëlle Combaud, Morvan Jégou, Yann-Vari Le Doussal, Yann Le Grouyellec, Sandrine Le Rozelier, Lauriane Martinet, Kristell Jaffré, Yuna Melennec, Annie Raulo, Carole Travers. Musiciens : Jean-Pierre Le Rallic (saxophone), Laure Montier (accordéon chromatique), Barbara Boccoli (violoncelle, chant), Helori François (percussions), Meriadeg LorhoPasco (clarinette), Emmanuel Travers (guitare acoustique et trompette), Malo Saout (bombarde), Helori Saout (Cornemuse), Ange Moreau (biniou koz).

Jeudi 21 JuiIIet - 19h00 - Novomax

Duo du bas - Festival de Cornouaille Kemper 2022 - Serj Philouze

DUO DU BAS «Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu‘étrange... Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 géantes. Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l'enfance est reine. » Les géantes sont les héroïnes des chansons qu’EIsa Corre et Hélène Jacquelot ont écrites et composées. Leurs rencontres constituent ainsi le fil rouge du nouveau répertoire de Duo du Bas tel un road-movie extravagant. Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix, des langues et des objets du quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

Elsa Corre : écriture, composition, chant et petites percussions, Hélène Jacquelot : écriture, composition, chant et petites percussions

Vendredi 22 JuiIIet - 19h00 - Novomax

Nolwenn Korbell - Festival de Cornouaille Kemper 2022

NOLWENN KORBELL Théâtre en breton - 400ème anniversaire de la naissance de Molière (15-01-1622 / 15-02-1673)

Je ne raconte pas n’importe quoi sur Molière, puisque Molière c’est moi ! C’est à la fois très simple et très compliqué. Molière s’est réincarné en moi. Je meurs quasiment en scène lors de la quatrième représentation du « Malade imaginaire ». Après ça je reviens à la vie sous différentes formes tout au long des siècles qui suivent ma mort. Sous la forme d’un perroquet par exemple, aux plumes jaunes et vertes rappelant les couleurs du costume de Sganarelle. Ou encore sous la forme d’un garçon à New York, engagé dans l’armée je pars au Vietnam en 1968, je saute sur une mine, et je meurs. Je reviens à la vie sous forme d’une fillette en Bretagne, à Douarnenez. Je découvre les joies du théâtre le jour où l’on me demande de jouer le rôle de Scapin en classe de cinquième, au collège Jean-Marie Le Bris. Je prendrai des cours de théâtre à la MJC, et poursuivrai des études au Conservatoire d’Art Dramatique à Rennes. Depuis lors, j’ai mis au cœur de ma vie. le plaisir de raconter les gens, le monde, en jouant, en chantant, en écrivant. Et voilà, la boucle est bouclée. Voilà pourquoi Molière c’est moi !

Avec Nolwenn Korbell - Texte : Françoise Thyrion - Traduction en breton : Sten Charbonneau - Direction Artistique : Michel Valmer

Samedi 23 JuiIIet - 19h00 - Novomax

Kanour Noz - Festival de Cornouaille Kemper 2022

KANOUR NOZ Chanteur de nuit en breton, était le surnom que les habitants de Kerroc’h, petit village près de Ploemeur, avaient donné à un pêcheur qui avait l’habitude de chanter la nuit, tout au Iong de ses sorties en mer. Elodie Jaffré a découvert que cet homme. Louis Le Hirez (1907-1983), était un grand oncle à elle. La chanteuse a souhaité créer un spectacle autour de ce personnage, de sa vie et de son expression. Elle imagine une sortie de nuit et développe un univers autour de lui, seul sur son bateau au milieu de l’océan, avec sa voix.

Elodie Jaffré : chant, Awena Lucas : harpe, Yann Le Bozec : contrebasse

Fest noz - Festival de Cornouaille Kemper 2022

LES FESTOU NOZ

Grande nouveauté pour cette 99ème édition, après avoir fait le constat que la Place Saint Corentin devenait trop petite. le festival a pris la décision de déplacer les festoù Noz sur les allées de Locmaria. Une grande scène couverte et un parquet seront installés sur la route au niveau du monument aux Morts. Le parking quant à lui deviendra un lieu pour la restauration, les bars, et autres espaces de détente.

LA JOURNEE DEDIEE AU TERROIR BIGOUDEN

Désireux de mettre en avant les différents terroirs qui composent notre culture, le festival propose cette année de commencer par le Terroir bigouden. De nombreux invités se succèderont donc pour faire découvrir la richesse de ce terroir : le Bagad Combrit, le cercle Ar Vro Vigoudenn, le Bagad Cap Caval. le cercle de Plonéour. Des chanteurs et chanteuses, un historien, des conférences sur le costume organisées par Kenleur, des ateliers d’initiation à la danse bigoudenne. Enfin la Reine des Brodeuses et la Reine de Cornouaille (issue du cercle de Combrit) seront également présentes.