Émission spéciale Saint-Valentin : "Love Collector" by Julien Doré

Dimanche 14 février, dès 22h30, Julien Doré prend le micro pour un France Bleu Collector inédit. 2h30 de musique sélectionnée et présentée par le chanteur dans un « Love Collector » placé sous le signe de l’amour et du partage.

Ce dimanche, pour la Saint-Valentin, Julien Doré s’invite sur France Bleu de 22h30 à 1h du matin et il a carte blanche.

Il prend les commandes de la programmation musicale le temps d'une soirée. À la fois animateur et DJ, il partage avec vous tous ses coups de cœur et ses pépites dans ce « Love Collector ».

Au programme, des artistes issus de sa playlist personnelle qu’il écoute énormément. Parmi eux, Frank Sinatra, Seu Jorge, Clara Luciani, Dick Rivers, François Hardy, Janis Joplin, Asgeir, Mac Miller, Adam Green et bien d’autres.

Des voix et des personnalités avec des univers différents qui ont en commun de partager leur vision de la chanson d’amour. Des titres en français et en anglais, connus ou moins connus, des standards du répertoire comme des titres plus confidentiels rarement diffusés à la radio.

2h30 de musique baignée d’amour et accompagnée par la douce voix de Julien Doré.

Julien Doré

Après deux ans d’absence, Julien Doré a fait son grand retour en 2020 avec un cinquième album studio. Il s’appelle « Aimée » et a déjà été certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Après « La fièvre », il vient de dévoiler « Nous » son dernier single.

Le chanteur partira sur les routes de France à la rencontre de son public à partir du mois d’octobre.

France Bleu Collector

France Bleu Collector, c'est tous les soirs à 22h30, la sélection musicale d'anthologie, préparée par les experts de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son jusqu'à 01h00 du matin. Faites confiance à l'équipe de France Bleu Collector !