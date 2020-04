En Attendant, l'album de FAHB, disponible

Fahb c'est Fabien Mettay en duo avec Pascal Miconnet. Le premier est un amoureux de la chanson Française, le second est pianiste émérite et notamment connu pour accompagner Patrick Sébastien.

Émotions, réflexions et tumulte de la vie

Si on s'attend a des mélodies sucrées pour accompagner des mots choisis pour rythmer les notes, la surprise ne sera que plus grande.

"En attendant", c'est avant tout un album de chanson Française dans la tradition des histoires à raconter. Il y a des parcours de vies à travers diverses époques, des existences qui prennent souvent une tournure inattendue. La pudeur est généralement laissée de côté et le sentiment, lui, prend le contrôle de l’authenticité des mots ou des maux, aussi, parfois avec fin tragique.

L'amour est là, tantôt ignoré, parfois totalement laissé de côté et toujours très compliqué. Il est question de se construire un avenir dans un monde qui change entre des valeurs qui peuvent s'entrechoquer et une planète en souffrance. La liberté est affirmée, le contre-courant parfois remonté et l'éducation évoquée.

L’ascenseur émotionnel lui marche plein pot et prend l'apparence d'une séance de Montagnes Russes où la seule attraction du parc est l'humain et sa complexité, passant des larmes aux rires, de la fougue à l'humilité la plus ferme, de l'espoir au point de rupture, de la réflexion à l'acceptation, du tumulte à une sérénité en construction.

Mais au delà de l'écriture, Fabien Mettay a mis en application un principe simple et efficace : pas d'enrobage inutile. La piano de Pascal, des cordes pour sublimer le tout et donner aux instants la féeries qu'ils expriment, la dramaturgie qui peut en résulter et la légèreté d'une chanson qui doit au finale s'auto-suffire.

L'enregistrement s'est fait à Lisbonne, Fabien est de Perpignan, Pascal lui nous vient de la région de Lyon et la rencontre de ces deux artistes a eu lieu, peut-être par hasard ou parce que c'était le moment, dans un studio d'enregistrement.

Fabien écrit, Pascal sublime et les maîtres sont évoqués : Léo Ferré, Jacques Brel, Alain Bashung et Jacques Higelin.

Mais qui sont ces deux artistes si complémentaires ?

Deux vies qui s'accordent pour une chanson sans concession

Fabien, c'est Fahb enfin Fabien Mettay. Il s'est déjà lancé dans un projet chanson "Entre Shakespeare et Colargol " un grand écart artistique entre introspection et illusions le tout sur des sonorités rock enveloppantes. Il est guitariste, producteur, auteur-compositeur-interprète.

Et en parallèle, Fabien a mené une carrière internationale dans l'univers de la musique électronique sous le nom de Mod Martin notamment au côté du célèbre DJ Laurent Wolf et ensuite dans un autre "espace-temps" avec des sonorités d'avantage rock. Retour à certaines sources aussi ?

Finalement c'est de son amour éternel pour la chanson qu'est né le projet FABH et c'est à ce moment-là qu'intervient l'autre personnage de ce duo.

Pascal Miconnet, est pianiste, il a étudié la musicologie et œuvré durant une vingtaine d'année au cœur d'un des plus célèbres orchestres Français, celui de René Coll. Pascal a accompagné musicalement un certain Gérard Blanc avant de devenir le pianiste arrangeur de Patrick Sébastien et son directeur musical pour l'émission « les années bonheur ».

Un album, des clips et une ambition : faire connaître

"En attendant" sort durant le confinement peut-être tout simplement parce que c'est un moment particulier durant lequel on a le temps aussi de découvrir d'autres horizons musicaux.

Un album au son minimaliste, aux textes forts avec une puissant d'interprétation conséquente.

Des chansons qui transportent, ne laissent pas indifférents, bouscules parfois et des concerts à venir, quand la vie reprendra vraiment ses droits.