EN DIRECT - Dans les coulisses des Victoires de la Musique

Voici un événement qui cette année prend, forcément, une saveur un peu différente : les Victoires de la Musique ! Marquée par le retour du public, cette soirée s'annonce, du propre aveu d'Olivier Minne et de Laury Thilleman, grandiose ! Alors qu'Orelsan et Clara Luciani dominent les nominations, c'est aussi l'occasion pour les nommés dans les catégories révélations d'être découverts par le grand public !

Mais avant tout ça, il y a la préparation. Déjà ce matin sur l'antenne locale de France Bleu Paris, nous vous avons fait découvrir ces métiers de l'ombre sans lesquels la cérémonie ne pourrait avoir lieu. Cet après-midi, c'est toujours dans les coulisses des Victoires que nous vous emmenons grâce à Quentin Lhui en direct de la Seine Musicale pour France Bleu avec Johann Roques et David Kolski.

Les rencontres de Quentin Lhui

Nous sommes dans les coulisses depuis le début de l'après-midi pour vous faire part de chaque indiscrétion ! © Radio France - Pierre Convers

Et dans les coulisses, il rencontre Jean-Philippe Lemonnier, producteur artistique de la cérémonie. Il s'occupe de préparer les show des invités, en dialogue total avec les artistes : "Ils sont impliqués... C'est un travail d 'un mois et demi non-stop pour eux. On bosse main dans la main avec eux". Il se voit comme un chef d'orchestre responsable des timing et du respect de l'univers de chacun. Les Victoires de la Musique c'est à chaque fois une émotion, malgré l'expérience, notamment pour les révélations : "Voir ces gens arriver, voir naître leur notoriété, c'est beaucoup d'émotions. Barbara Pravi est totalement ébahie d'être nommée, elle est hyper stressée d'être nommée et elle espère gagner". Et si les shows des uns et des autres se promettent spectaculaires, c'est bien du tout début de l'émission dont notre invité est fier : "On a une belle entrée ! c'est un défi qu'on se met à chaque fois de signer l'ouverture. Logiquement ça va bien se passer". La pression monte. Levé de rideau à 21h05 sur France 2.

Les confidences de Jean-Philippe Lemonnier, producteur artistique de la cérémonie à Quentin Lhui Copier

Quentin et le Gospel pour 100 voix ! © Radio France - Quentin LHui

Sylvain fait partie de la chorale Gospel pour 100 voix qui va accompagner Stromae lors de l'ouverture du show télévisé. Un plaisir pour lui "de venir sur ce genre d'événements, notamment pour l'ouverture". C'est un véritable moment d'émotion que l'on vous propose de découvrir juste ici alors que la Chorale poursuit ses répétitions devant le micro de France Bleu :

Le Gospel pour 100 Voix continue ses répétitions pour l'ouverture du show Copier

Juliette Armanet, sur son piano, en pleine répétition © Radio France - Thomas Etcheberry

Et c'est Juliette Armanet maintenant qui accorde quelques instants à Quentin Lhui juste avant de récupérer sa collation au catering ! Elle ne cache pas qu'elle a hâte, malgré un mélange "de répétitions, d'ajustements, d'essais et de questionnements". Et ce soir c'est sur "_Le dernier jour du disco"_que Juliette Armanet va déchaîner les foules, un single important qui a débuté l'exploitation de son nouvel album : "C'est toujours très émouvant, ça me replonge dans plein de choses. J'avais souvent la larme à l'œil pendant les répétitions. Mais c'est pour ça qu'on fait tout ça, pour avoir le cœur qui explose".