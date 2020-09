EN DIRECT - Ligue 1 : vivez le derby Stade Brestois - FC Lorient

La dernière fois que les Ty-Zefs et les Merlus se sont défiés en Ligue 1, c'était le 16 mars 2013 au Moustoir (victoire 4-0 de Lorient). Depuis, le derby entre le Stade Brestois et le FCL a pris de la consistance en Ligue 2 lors de rencontres riches en buts (4 en moyenne sur les 4 derniers matchs), alors que les deux clubs jouaient la montée. Ce dimanche après-midi à Francis Le Blé, Brest et Lorient se présentent avec le même nombre de points mais des dynamiques inversées.

Brest en forme, Lorient dans le doute

Le Stade Brestois a pris ses premiers points de la saison en gagnant en déplacement à Dijon (2-0) dimanche dernier. La défense, qui avait encaissé sept buts en deux matchs, a retrouvé de la stabilité avec l'entrée de Christophe Hérelle, remis de la Covid, dans les onze de départ. Et l'attaque, renforcée par l'arrivée de la dernière recrue Steve Mounié, cherche juste à être plus réaliste pour se mettre à l'abri plus tôt et ne pas répéter le scénario dijonnais en faisant le break dans les dernières secondes du match.

En face, le FC Lorient vit un parcours inversé. Après leur victoire inaugurale contre Strasbourg (3-1) pour leur retour dans l'élite, les Lorientais restent sur deux défaites de rang, dont dimanche dernier contre Lens à domicile (3-2). Les Merlus ont besoin d'être plus sereins en défense, après 5 buts encaissés en deux rencontres, pour regagner de la confiance dans leur jeu et renouer avec le succès.

Stade Brestois - FC Lorient, c'est à vivre en direct à partir de 15 heures, sur France Bleu Breizh Izel.