EN DIRECT VIDEO - Le concert du Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté

Pour démarrer la nouvelle année, cap sur la Méditerranée avec l' Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté !

Depuis les jardins parfumés d’Aranjuez, jusqu’à Tunis et ses charmeurs de serpents, les musiciens proposent des escales musicales colorées et rythmées issues des pays baignés par la Grande Bleue. Entre guitare et marimba, terres et mer, venez profiter d’une soirée gorgée de soleil !

Rendez-vous le 7 janvier 2023 en direct de Micropolis à Besançon à 16h et à 20h, et à l'Axone de Montbéliard le 8 janvier 2023 à 16h.

Azur, le concert du Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté - OVHFC

"Azur", le programme

Jacques Ibert Escales (1922)

Rome-Palerme Tunis-Nefta Valencia

Joachin Rodrigo Concerto d’Aranjuez pour guitare et orchestre (1939)

Allegro con spirito Adagio Allegro gentile

Manuel de Falla Sept Chansons populaires espagnoles (orch. Ernesto Halffter)

El paño moruno (« Le drap mauresque ») Seguidilla murciana (« Séguédille murcienne ») Asturiana (« Asturienne ») Jota Nana (« Ma petite ») Canción (« Chanson ») Polo

Pablo de Sarasate Fantaisie sur Carmen pour marimba et orchestre (1883)

Allegro moderato Moderato Lento Allegro moderato Moderato

Ottorino Respighi Les Pins de Rome (1924)

I pini della Villa Borghese Pini presso una catacomba Pini del Gianicolo I pini della Via Appia

Œuvre mystère

