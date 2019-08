EN IMAGES - Découvrez les gagnants de la Truffe de Périgueux 2019

La 35e édition de la Truffe de Périgueux s'est achevée ce vendredi soir par la grande finale au Parc de Gamenson. Six artistes ont été récompensés par des prix. Cette édition 2019 a consacré Jyzzel chez les auteurs-compositeurs-interprètes et Joce Ballerat chez les interprètes.

Six prix ont été remis pendant cette 35e édition de la Truffe de Périgueux

Périgueux, France

Le concours de chanson française a encore offert une belle soirée aux périgourdins ce vendredi 23 août au Parc Gamenson. La 35e édition de la Truffe de Périgueux a récompensé six artistes. La chanteuse Jyzzel et ses deux musiciens se sont vu remettre le prix du jury et le prix du public dans la catégorie auteurs-compositeurs-interprètes. C'est l'artiste Joce Ballerat qui a remporté le prix du public chez les interprètes. Enfin, Gyslain.N a remporté le prix Sacem.

Joce Ballerat a remporté le prix du jury dans la catégorie interprète pour "Si j'étais", un hommage à Barbara Weldens © Radio France - Frédéric Fleurot

Jyzzel remporte le prix du public, et celui du jury, dans la catégorie auteurs/compositeurs/interprètes © Radio France - Frédéric Fleurot

Gyslain.N remporte le prix de la Sacem pour cette 35e édition de la Truffe de Périgueux © Radio France - Frédéric Fleurot

Les trois gagnants dans la catégorie interprètes : Cédric de Boni, Joce Ballerat et Gabin Vallade (de gauche à droite) © Radio France - Frédéric Fleurot