EN IMAGES - Cali a enflammé Les Heures Bleu de la Vienne à Loudun

Loudun, France

Les Heures Bleu de la Vienne, organisées par France Bleu Poitou et le département de la Vienne, saison 2, c'est reparti ! Pour le premier concert de 2020, Cali s'est produit au centre culturel René Monory de Loudun devant 400 chanceux. Un spectacle de près d'une heure où le chanteur a fait participer son public, en effervescence.

Cali lors des Heures Bleu de la Vienne à Loudun. © Radio France - Marie Dorcet

Dès les premiers accords de chaque chanson, le public se met à chanter avec lui. Et Cali le lui rend bien : à peine sa chanson "Je m'en vais" entamée, la deuxième du concert, il invite le public à se lever et à le rejoindre au bord de la scène. "Proximité", c'est le mot qu'on entend le plus à la sortie du spectacle quand on leur demande leurs impressions.

Au total près d'une heure de concert piano-voix, avec le public comme chœur.

"Il n'y a pas de petites salles, il y a juste un moment de bonheur ou de magie qui marche ou pas... Et ce soir il y en a eu !" - Cali

Cali dans le public des Heures Bleu de la Vienne à Loudun. © Radio France - Marie Dorcet

Vanille et Jimmy aussi à l'honneur

Jimmy a fait sa première scène aux Heures Bleu de la Vienne. © Radio France - Marie Dorcet

Avant Cali, deux artistes se sont produits sur la scène des Heures Bleu de la Vienne. En première partie, Jimmy, déjà entendu par les auditeurs de France Bleu Poitou dans La Nouvelle Scène. Le jeune homme de 23 ans, originaire de Niort et étudiant à Poitiers, a fait sa première scène ce mardi. Un peu stressé avant d'entrer sur scène, évidemment, il s'est vite mis à l'aise pour présenter aux poitevins ses compositions aux paroles étudiées, seul avec sa guitare.

Vanille a enchanté Les Heures Bleu avec ses chansons douces et colorées © Radio France - Marie Dorcet

Puis c'est Vanille, la chanteuse aux inspirations sud américaines qui a pris place sur la scène. Elle a évidemment chanté "Suivre le soleil", la chanson qui l'a révélée, mais en a aussi présenté quatre autres, issues de son nouvel album. Une session tout en douceur qui a su aussi séduire les spectateurs.