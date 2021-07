EN IMAGES : derniers préparatifs avant l'arrivée des festivaliers aux Eurockéennes de Belfort

Avant que la musique n'envahisse la presqu'île du Malsaucy, c'est le ronron des camions et des machines qui domine. Cette année, les Eurockéennes de Belfort ont été totalement repensées, avec le Covid-19 : les Eurock sont en "résidence secondaire", avec moins d'artistes, moins de public mais la même magie attendue. L'heure est aux derniers préparatifs sur le site.

La scène DJ en préparation © Radio France - Flora Midy

Un peu plus de 1000 personnes sont attendues chaque jour, jusqu'au samedi 24 sur la presqu'île du Malsaucy, contre 30 000 les années précédentes. La jauge a légèrement été revue à la hausse avec l'instauration du pass sanitaire à l'entrée, qui permet aux organisateurs d’accueillir entre 100 et 200 personnes de plus chaque jour.

Le site du festival a été repensé : les festivaliers pourront se retrouver sur un nouvel espace, plus petit, jusqu'ici réservé aux VIP et au staff. "Moins de monde, moins de bruit, mais toujours la même magie. On ne pas pas l'enlever!", assure Mickaël, le technicien son.

Un bar en hauteur a été imaginé pour cette édition des Eurockéennes. © Radio France - Flora Midy

Parmi les nouveautés cette année : un bar surplombant la scène DJ.

La décoration des Eurockéennes © Radio France - Flora Midy

Des bars, en bois, ont été fabriqués pour l'occasion. Un squelette doré géant sera l'une des pièces maîtresses de la décoration de cette édition.

Décorations des Eurockéennes © Radio France - Flora Midy

Une partie du site sera abritée sous des arbres, ce qui permettra d'avoir un peu de fraîcheur pour cette semaine ensoleillée.

30 artistes sont attendus ces cinq prochains jours, de 18h à minuit : Skip the Use, DJ Acid Arab ou encore le groupe the Inspector Cluzo (avec le chef Philippe Etchebest).

Toute la programmation de la résidence secondaire des Eurockéennes est à retrouver ♫ ici