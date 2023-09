EN IMAGES - Immense succès pour la 2e édition du France Bleu Live La Ciotat

La 2e édition du France Bleu Live, en partenariat avec la ville de La Ciotat et le Crédit Mutuel, a rythmé le port-vieux durant 3 nuits riches en musique et en émotions, avec les concerts de Christophe Maé, Selah Sue, Louis Bertignac, et les DJ Joachim Garraud et Laurent Wolf.

2e édition du France Bleu Live La Ciotat avec Christophe Maé, Selah Sue et Bertignac Vous ne faisiez pas partie des heureux gagnants ayant remporté leurs invitations pour assister à ces 3 belles soirées ? Ou au contraire, vous étiez présent et vous souhaitez revivre ce moment exceptionnel ? Voici le récap' en images et en vidéos. 3 soirées festives, magiques, qui ont enchanté le public réuni sur les marches de l'église Notre-Dame-de-l 'Assomption, sur le port-vieux de la Ciotat, organisées grâce à la participation de la ville de la Ciotat, de l'office de tourisme avec le concours du Crédit Mutuel. Jeudi 14 septembre 2023 : Christophe Maé et Joachim Garraud Et ça démarre donc très fort ce jeudi 14 septembre 2023 avec le "régional de l'étape" : Christophe Maé, qui joue "à la maison". Ce dernier est arrivé en barque, ce qui devient peu à peu la coutume dans ce France Bleu Live. Suivi du DJ set de Joachim Garraud, qui a mis l'ambiance accompagné de ses "space invaders". Un Christophe Maé en très grande forme, qui a fait danser le public pendant une heure et demi en déroulant ses plus grands tubes dont certains réorchestrés en mode musique cubaine, à l'effigie de son dernier album centré sur les sons du Cap Vert, agrémentés ici et là, d'une touche africaine. loading Vendredi 15 septembre : Selah Sue et Laurent Wolf Personne n'attendait Selah Sue. Un premier tube "Raggamuffin" sur son 1er album en 2011, puis une trajectoire un peu discrète par la suite avec "Reason" en 2015 et son tube "Alone". Un public donc plutôt curieux mais peu connaisseur de la discographie de l'artiste qui s'est présentée devant eux ce soir...et là c'est la claque monumentale ! Une présence incroyable, une voix hors du commun, un groupe de musiciens affûtés, le cocktail idéal pour retourner le public entier. Et le dernier mot de la fin pour Laurent Wolf qui a clos la soirée en beauté en proposant un florilèges de tubes remixés comme il sait si bien faire. loading À écouter Selah Sue : "Pour moi, la musique doit être honnête" Samedi 16 septembre : Louis Bertignac Une dernière soirée en apothéose avec le mythique Louis Bertignac et sa non moins mythique guitare. Une soirée électrique , autant rythmée par les tubes de Téléphone que par les nouvelles chansons de son nouvel album "Dans le film de ma vie", sorti depuis le 2 juin 2023. loading Les concerts de l'édition 2023 du France Bleu Live La Ciotat, seront diffusés aux dates et horaires suivants : Samedi 23 septembre à 22h : FB LIVE spécial DJ Set avec Joachim Garraud

Jeudi 28 et samedi 30 septembre à 20h : FB Live : Christophe Maé

Samedi 7 octobre à 22h : FB Live spécial DJ Set avec Laurent Wolf

Jeudi 2 et samedi 4 novembre à 20h ; FB Live Louis Bertignac

FB Live Selah Sue : la date reste à confirmer