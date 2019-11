EN IMAGES - Niort inaugure son nouveau conservatoire

Après 15 mois de travaux, le conservatoire Auguste-Tolbecque de Niort vient de rouvrir ses portes. Agrandi de 300m² et entièrement rénové, ce site dédié à l'enseignement de la musique et de la danse a été inauguré ce samedi.

Niort, France

Un an et demi de travaux, un chantier de 2 400m² et un coût global de près de 4 millions d'euros pour un conservatoire entièrement rénové. L'établissement d'enseignement de musique et de danse de Niort rouvre ses portes. Agrandi de 300m², il accueille de nouveau depuis mercredi ses 1 200 élèves et 60 professeurs. Le public, lui, a dû faire preuve de patience. L'inauguration s'est tenue ce samedi après-midi, en danse et en chanson, afin de présenter les nouveautés du conservatoire. Plusieurs centaines de personnes y ont assisté.

Plusieurs centaines de personnes sont venues assister à l'inauguration du nouveau conservatoire. © Radio France - Marine Protais

Il a fallu patienter de longues minutes à l'extérieur du conservatoire. Pas question d'y entrer n'importe comment. En ce jour si important, la cérémonie est réglée comme du papier à musique. Elle s'est ouverte par un spectacle de danse sur une musique interprétée par la fanfare de rue.

L'intégralité de la visite - un circuit de 45 minutes - est un véritable spectacle. Le hall d'entrée est envahi par une chorale.

Une chorale accueille les visiteurs dans le hall d'entrée du conservatoire. © Radio France - Marine Protais

A l'étage, les salles ont été entièrement rénovées, repeintes dans des couleurs pastel : rose, vert ou bleu selon leur taille.

Les salles de cours ont toutes été repeintes. © Radio France - Marine Protais

L'ensemble des pièces est désormais parfaitement insonorisé. Un important travail a été réalisé sur l'acoustique, notamment dans le spacieux auditorium où la pierre, rénovée elle aussi, est apparente.

L'auditorium est parfaitement insonorisé. © Radio France - Marine Protais

Les studios de danse ont eux aussi été transformés. Les parquets ont été remplacés et les murs repeints.

Tous les sols des studios de danse ont été remplacés. © Radio France - Marine Protais

Et cerise sur le gâteau pour tous ces jeunes artistes, le numérique fait son apparition au sein du conservatoire ! Chaque salle de cours est désormais équipée d'un ordinateur, devenu un outil-clé de l'enseignement musical, estime la direction de l'établissement.