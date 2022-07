EN IMAGES - Les Eurockéennes, de l'orage à la fête

L'édition 2022 des Eurockéennes devait marquer le grand retour des festivaliers sur la presqu'île du Malsaucy après deux années d'annulation. Jeudi 30 juin, le site ouvre ses portes à 16h, les festivaliers se pressent à l'entrée, au camping les tentes s'installent. A 16h30 éclate un orage qui va balayer le site, vent violent et pluie diluvienne, c'est un cataclysme. La préfecture prend rapidement la décision d'annuler les concerts du soir.

Eurocks sous le vent

Sous la tente de France Bleu, c'est la tempête. Comment on fait des émissions sans électricité ?

La Grande scène et le camping sont les plus touchés. Rapidement, les équipes interviennent un peu partout sur le site.

Les festivaliers sont clairement déçus, surtout ceux venus pour cette unique soirée voir Stromae.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Le premier soir des Eurockéennes de Belfort annulé à cause des orages

Eurocks entre parenthèses

Les interventions pour faire revenir le courant, dégager les arbres, remettre en place les structures sont rapides, mais la sécurisation du site nécessite plus de temps que prévu et le lendemain vendredi, la soirée de concerts est encore annulée, avec l'espoir de rouvrir le site pour le weekend. Les équipes des Eurocks vont faire le maximum.

Remise en état du site des Eurockéennes après l'orage du 30 juin © Radio France - Corentin Debuire

à lire aussi Eurockéennes de Belfort : les concerts de vendredi annulés à leur tour, les billets seront remboursés

Eurocks, le retour

Samedi, le soleil est là et les Eurocks, c'est parti pour de bon, enfin ! Et nous retrouvons avec plaisir l'ambiance festive et bon enfant du festival et ses personnages hauts en couleurs. Et les concerts sur la Grande scène qui a retrouvé son toit.

à lire aussi Eurockéennes de Belfort : les concerts vont bien reprendre ce week-end annoncent les organisateurs

France Bleu Belfort Montbéliard reprend ses émissions en direct avec ses invités, -Last Train, Kem, Arka'N-, et Brian, notre baladeur, va à la rencontre des festivaliers trop heureux de pouvoir enfin en profiter.

Ce dimanche matin, Stéphane Veaux est allé faire un tour du côté du camping. La nuit fût longue, ça ronfle sec sous les tentes ! Mais il y a les courageux, déjà sur pieds pour accueillir Stéphane.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Certains ronflent encore et d'autres ont passé une nuit blanche pour ne pas rater une miette de la fête comme Dario. Les associations solidaires, comme 1 Enfant 1 Sourire de l'Hopital Nord Franche-Comté, sont là pour fournir le petit-déjeuner aux vaillants campeurs.Le responsable du camping, Thierry Scussel, a bien des anecdotes, souvent drôles, à raconter. Les bénévoles ont assuré cette année : Fanny, pour ses premières Eurocks, repart avec des hématomes après l'averse de grêle de jeudi.

Retrouvez d'autres images, reels et stories sur notre page Instagram et Facebook.

On se retrouve en 2023 pour une nouvelle édition des Eurockéennes, à vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard. A bientôt !