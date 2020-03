EN IMAGES - Les Heures bleu de la Vienne avec Natasha St-Pier et Violette

Les Heures bleu de la Vienne, saison 2 épisode 4 ! Ce mardi 3 mars, la salle de spectacle La Quintaine, à Chasseneuil-du-Poitou, a accueilli Natasha St-Pier. L'artiste québécoise s'est produite devant une salle comble en version piano-voix pour cet événement organisé par le Département de la Vienne avec France Bleu Poitou.

Natasha St-Pier aux Heures bleu de la Vienne le 3 mars 2020. © Radio France - Céline Autin

Natasha St-Pier avait, dans l'après-midi, confié pendant son interview à France Bleu Poitou qu'elle voulait continuer à faire de la musique "mais d'une manière pour humaine, et plus agréable, pour moi comme pour le public". A en croire les applaudissements et les reprises du public, le pari est réussi.

Pendant plus d'une heure, celle qui s'est faite connaître du grand public avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris a interprété ses propres chansons mais aussi des reprises. Tandem de Vanessa Paradis, Petite Marie de Francis Cabrel ou encore I Heard it Throught the Grapevine de Marvin Gay. Et de finir par chanter Mourir demain, une de ses chansons les plus connues, originellement en duo avec Pascal Obispo. Natasha St-Pier a aussi gratifié son public de deux chansons inédites de son répertoire !

Violette en première partie

Comme à l'accoutumée, une artiste poitevine a assuré la première partie du concert. Pour cette quatrième édition de la saison 2 des Heures bleu de la Vienne, c'était encore une chanteuse que le public avait déjà pu découvrir sur France Bleu Poitou : Violette.

Violette, artiste poitevine, a assuré la première partie des Heures Bleu de la Vienne ce mardi 3 mars. © Radio France - Céline Autin

Accompagnée de ses deux guitares, elle a offert au public une trentaine de minutes de chansons folk. les spectateurs ont même eu le plaisir de découvrir en avant-première une de ses nouvelles chansons, intitulées You, composée il y a tout juste une semaine.

