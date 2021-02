PHOTOS - Visite du chantier du musée Champollion à Vif

Classé "Musée de France" il y a tout juste un an, la demeure familiale des Champollion sera bientôt le onzième musée du Département. Après cinq ans de travaux, elle est presque entièrement rénovée. Les visiteurs pourront découvrir, le 29 mai, 1.100 mètres carrés dédiés à l’univers des deux célèbres frères.

"Ce sont des objets intimes des frères Champollion." - Caroline Dugand, conservatrice

''Nous allons exposer dans le parcours Champollion le fond du musée Champollion. C’est un fond qui a été conservé par les descendants du frère aîné de l’égyptologue. Il comprend à la fois du mobilier, des portraits, des notes de travail, une importante bibliothèque. Ce sont des objets intimes des frères Champollion, qui permettent une vraie rencontre de deux personnalités fortes'' explique Caroline Dugand, conservatrice du musée Champollion, à Vif (Isère).

Ce fond initial sera ensuite complété par des dépôts de musées nationaux comme le musée du Louvre, le musée de la Marine, mais aussi des musées de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d’autres.

Ils sont une cinquantaine d’ouvriers à travailler sur ce chantier. © Radio France - Marion Pépin

Objectif : restaurer les boiseries de l’ancienne maison des Champs pour ensuite les remettre en mur. © Radio France - Marion Pépin

Des décors jamais vus par les frères Champollion

Le chantier a été retardé par quelques événements inattendus : "Les constructions étaient très abîmées. On avait des enduits en ciment, les murs étaient très endommagés à l’intérieur. Donc il a fallu faire d’importantes réparation'', souligne Gaël Robin, architecte du patrimoine.

Les ouvriers ont aussi eu de bonnes surprises beaucoup plus agréables : "Des décors remarquables du 17e ou 18e siècle, que les frères Champollion n’ont jamais vus ! On les a découverts derrière des papiers peints. Ils ont fait l’objet d’analyses scientifiques avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour définir les restaurations qui seraient faites sur ces fresques", révèle l’architecte.

Des fresques datant du 17e siècle ont été découvertes par surprise sous du papier peint. L’équipe de Caroline Snyers, spécialiste de la restauration de peintures, s’occupe de la nettoyer puis de la repeindre. © Radio France - Marion Pépin

Ils sont quatre à travailler minutieusement sur cette fresque depuis plusieurs jours. © Radio France - Marion Pépin

"C’est très difficile, mais ça avance vite." - Gaël Robin, architecte

La crise sanitaire du coronavirus n'a pas non plus aidé. Deux mois de confinement l'année dernière ont mis à l'arrêt les travaux. Sans ce retard, le chantier aurait dû se terminer dès l'année 2020. Aujourd’hui, dernière ligne droite avant l’inauguration. "C’est la dernière phase, la plus complexe. Toutes les entreprises sont les unes sur les autres, on les pousse pour terminer dans les délais. Il faut coordonner. C’est un gros travail du pilote du chantier. C’est très difficile, mais ça avance vite et ça se passe bien. On a de la chance de travailler avec de très bonnes entreprises", sourit Gaël Robin.

L’architecte Gaël Robin présente l’important système de ventilation mis en place pour accueillir les œuvres et surtout pour qu’elles ne se dégradent pas. © Radio France - Marion Pépin

Des techniciens sont aussi chargés de rehausser tous les fils au-dessus d'1m20 à cause des risques d’inondation. © Radio France - Marion Pépin

Toutes les restaurations sont faites dans le respect des techniques traditionnelles. © Radio France - Marion Pépin

Le musée accueillera à la fois une exposition permanente sur l’œuvre des frères Champollion mais aussi des expositions temporaires. © Radio France - Marion Pépin

Coût du projet : 6,3 millions d'euros

Le coût du projet de réhabilitation s'élève pour le moment à 6,3 millions d'euros. Financé majoritairement par le département, l'État en subventionne une partie au titre de patrimoine protégé. La ville de Vif (Isère) a également participé au financement des aménagements paysagers du parc. Le musée sera entièrement gratuit et accueillera très certainement des descendants de la famille Champollion lors de la journée d'inauguration du 29 mai.