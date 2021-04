EN LIVE - Lukas Abdul en concert dans La nouvelle scène France Bleu Lorraine

Lukas Abdul a grandi en banlieue parisienne et est aujourd'hui installé en Moselle. Il a démarré par des études de médecine mais très vite, il fait le choix de s'orienter vers une autre carrière et préfère se consacrer aux arts de la scène en partant à la conquête du milieu artistique parisien. Il se passionne notamment pour la musique et le théâtre. Il enchaîne plusieurs rôles dans des courts métrages et des webséries.

En 2016, il participe à la 5e saison de The Voice, où il interprète "les mots bleus" de Christophe, qui le fera sélectionner dans l'équipe de Zazie.

En hommage à Christophe, il sort en janvier de cette année "Les Maux Bleus" : un univers pop imprégné de musique urbaine et d'influences orientales , dont le clip est tourné en Lorraine, notamment à Metz.

Lukas Abdul en concert LIVE

France Bleu Lorraine vous propose de redécouvrir Lukas Abdul, artiste aux multiples facettes, en concert en Live sur la page Facebook de votre radio en Moselle, samedi le 17 avril 2021 à partir de 18h, et sur cette page.

Faites connaissance avec l'univers musical de Lukas Abdul

Découvrez le dernier clip de Lukas Abdul, "les Maux bleus" tourné à Metz en Moselle :

En savoir plus sur l'artiste :

