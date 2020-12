ECOUTEZ - Concert Beethoven 7 par l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine

Les multiples annulations de spectacles et concerts duent à la situation sanitaire liée au Covid-19, ont poussé l'Opéra national de Lorraine à vous proposer une autre manière de profiter des ses évènements. Les salles devaient ouvrir le 15 décembre, mais la date d'ouverture a encore été repoussée et les spectacles programmés durant les fêtes annulés ou repoussés. Qu'à cela ne tienne, l'Opéra national de Lorraine ne baisse pas les bras et c'est sur France Bleu Lorraine et gratuitement, que vous pourrez écouter un concert de qualité pour les fêtes de fin d'année.

France Bleu Lorraine soutient le monde culturel

France Bleu Lorraine diffuse, en prime, sur francebleu.fr, le concert "Beethoven 7" par l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine, le Samedi 26 décembre 2020 à 18h, sous la direction musicale de Bas Wiegers. Ecoutez ici.



Au programme :

Première partie : Ludwig van Beethoven "Prométhéus, ouverture"



Le Titan Prométhée fut châtié par les dieux pour leur avoir dérobé le feu et l'avoir offert à l’humanité. Composé sur un argument du danseur napolitain Salvatore Viganò, Les Créatures de Prométhée s'empare de ce mythe et entreprend d'en faire une relecture éclairée par la pensée des Lumières. L’unique ballet de Beethoven connut un grand succès à sa création. Le livret en est aujourd’hui perdu. Seule subsiste la musique.

Deuxième partie : Ludwig van Beethoven "Symphonie n°7 en la majeur, opus 92"

« La musique est une révélation supérieure à toute sagesse et à toute philosophie... Je suis le Bacchus qui vendange le vin dont l’humanité s’enivre... Celui qui a compris ma musique pourra se délivrer des misères ou les autres se traînent ». En 1810, Beethoven confie à Bettina Brentano une définition métaphysique de l’art. Composée en 1812, la Symphonie n° 7, qui fut ensuite qualifiée d’«apothéose de la danse» par Richard Wagner, reflète cette vision prophétique. De fait, le rythme a bel et bien le premier rôle dans cette vaste architecture.