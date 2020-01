Et les 10 sélectionnés qui poursuivent l'aventure d'Stimme 2020 sont...

Strasbourg, France

Les inscriptions à l'édition 2020 de d'Stimme à peine closes, le jury composé d'artistes et de professionnels comme Isabelle Schoepfer (directrice de l'OLCA), Léa Lemmel (chargée de communication OLCA), Félicien Muffler (responsable de France Bleu Elsass), Sylvie Bagnuls (représentante d'Orange), Fanny Klipfel (France 3 Grand Est), Laurent Genvo (chargé de la communication de France Bleu), Mathias Hecklen-Obernesser (coach des candidats), Clément Dorffer (animateur de France Bleu Elsass et présentateur de la finale), Charlotte Vix (gagnante de d'Stimme 2019)... s'est réuni pour écouter les chansons de la trentaine de candidats déclarés pour cette quatrième saison du concours de chanson en alsacien et en platt.

Les dix candidats les plus talentueux sont sélectionnés sur la base des maquettes et liens fournis. Sont pris en compte les critères suivants : articulation et diction, justesse et respect du tempo, qualité de la voix. Les 10 artistes sélectionnés se verront offrir l'enregistrement d'une chanson, dans les studios de France Bleu Alsace début février . Suite à cet enregistrement, le jury se réunira à nouveau pour sélectionner les 5 meilleures prestations qui seront soumises au vote du public en mars-avril. Les trois finalistes se produiront sur la scène de la Cité de la musique et de la Danse à Strasbourg le 6 juin prochain.

Voici les 10 sélectionnés pour l'édition 2020 de d'Stimme