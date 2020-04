Et si... on chantait avec nos artistes préférés ?

Miguel Derennes et Lison suivent les concerts de leurs artistes préférés

Les chanteurs pour enfants aussi offrent des concerts en ligne

Les concerts confinés préférés de Lison Copier

Retrouver le confinement d'Aldebert, le Grand Petit Gouter de -M- et les chansons quotidiennes d'Henri Dès.

Et puis vous pouvez aussi écouter Copacabano, premier extrait de l'album de chansons pour enfants de Miguel Derennes à paraitre en juin ! Et si vous voulez participer au clip, vous pouvez vous filmer 30 secondes "à la plage dans votre salon" et l'envoyer soit sur facebook, soit par mail à Miguel Derennes.