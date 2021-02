Et si le Gard votait Julien Doré pour le meilleur clip de l'année ?

Les Victoires de la musique sont des récompenses musicales françaises décernées chaque année à des artistes du monde de la musique de variétés, un événement diffusé sur France 2. Parmi les catégories à suivre cette année, celle de la "création audiovisuelle", autrement dit du meilleur clip. Et le gardois Julien Doré avec "Nous" est en lice. Face à lui : Goliath de Woodkid et La Vita Nuova de Christine and the Queens.

Nous avons jusqu'à ce jeudi, 11 février, pour voter (lien disponible ici). Et si le Gard se mobilisait pour le cévenol Julien Doré ?

"Je compte sur Toi, sur Vous ♥️ Avec mon équipe, on vous prépare un joli moment pour l’émission de vendredi sur @france2 👀" Julien Doré

