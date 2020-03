Etre Bien Chez Soi, créer un Confort ou réfléchir, voilà quelques idées en ces temps de confinement

Ces instants de Confinement Peuvent nous Permettre de s'interroger sur la Vie, Nos Vies, qu'est-ce que sera Demain, un Autre monde ou la continuité de ce qu'il y avait Avant. Bref pour l'heure le confinement est de Mise et afin de s'harmoniser avec ce moment, pourquoi ne pas réfléchir sur votre intérieur, Après, comment pourrais-je le modifier, aménager différemment, gommer cette période et repartir dans un nouveau cadre, Après sauf si vous avez matières et matériaux pour modifier de suite pendant ces temps libres cet intérieur. Déjà Faire son lit le matin va vous permettre de mieux le retrouver le soir et vous verrez cette sensation de bien-être de se coucher dans un lit fait, on y passe 118 jours par an et deux décennies par vie, alors à ne pas négliger. le soir venu, allumer des bougies pour créer une ambiance, si parfumées c'est sympa et pour la déco instantanée mettre des cadres avec photos positives, qui évoquent de bons et beaux souvenirs, des photos de jeunesse, de famille, de voyages, tout est bon pour être mieux dans un chez Soi où vous vous sentez bien (avec les bougies le sentez s'impose). Une étape de vie pour réfléchir, exemple, qui est l'origine d'expressions tendances comme au jour d'aujourd'hui, et en même temps, du coup... prêtez attention, certains non que celles-là en bouche. bref, prendre le temps pour réaliser des choses peu habituelles dans la vague de la vie du quotidien. Et pour la déco, le végétal et le métal sont à la mode, alors dès que possible songez-y à ce demain ou vous pourrez modifier votre intérieur, des gris taupe ou gris roche, le végétal se mêlant au métal, du vert à la dureté de l'industriel, Mais c'est harmonieux...

et plongez-vous lors de cette situation Unique dans quelques vers, on reste dans les mêmes couleurs, allusion aux végétales: "Vénus se lève à l'horizon, à mes pieds l'étoile amoureuse, de sa lueur mystérieuse blanchit les tapis de gazon..."