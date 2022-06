Eurockéennes de Belfort : "Listen up", un nouveau dispositif d'écoute et de bienveillance

Un tout nouveau logo fait son apparition pour l'édition 2022 des Eurockéennes de Belfort. Celui du dispositif "Listen Up" - écoutez-moi- , que les festivalières et festivaliers pourront apercevoir sur 25 espaces identifiés, sur les brassards et badges d'une soixantaines de référents volontaires. Objectif : récolter la parole en cas de problème dans l'enceinte du festival, évaluer la gravité de l'incident, et mettre en place un processus adapté. Un concept qui peut s'appliquer à la perte de clés, jusqu'à des problématiques beaucoup plus graves.

Une solution au phénomène de piqûres sauvages, mais pas que

Ces volontaires ont été formés dans un contexte marqué le phénomène de piqûres sauvages lors de festivals, comme pendant le FIMU à Belfort. " Aux Eurockéennes, nous sommes vigilants, mais pas parano. Il y a le SAMU, tous les services habituels, mais nous avons simplement ajouté d'autres personnes qui peuvent guider, rassurer, accompagner. C'est une manière de diffuser une sorte de bon esprit sur l'ensemble du festival", précise Jean-Paul Roland, le directeur des Eurock.

"Nous travaillons avec la préfecture, la gendarmerie, car nous avons effectivement une vigilance plus accrue avec le phénomène de piqûre, que l'on observe quand même plus souvent dans les endroits gratuits plutôt que payants".

En cas de piqûre avérée, un dispositif de prélèvement sera proposé sur la presqu'île, pour éviter d'envoyer les festivaliers à l'hôpital Nord Franche-Comté.