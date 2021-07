PHOTOS - Les Eurockéennes de Belfort "en résidence" séduisent les festivaliers dès la première soirée

Le site du Malsaucy a retrouvé ses couleurs mardi 20 juillet et a enfin pu vibrer à nouveau avec les amoureux de la musique. Les Eurockéennes version "résidence secondaire" ont accueilli 1000 festivaliers pour la première soirée de cette édition inédite. Malgré les réajustement du festival, le public a été séduit par la formule.

C'est la même magie, en version plus intime. Ça ne démérite pas ! - Laurent, un habitué du festival

Port du masque obligatoire, une jauge revue à la baisse, moins d'artistes... Mais pas de quoi gâcher la magie de l'événement selon Laurent, habitant de Belfort et habitué des Eurocks : " Ça a un air d'Eurock, la soirée ressemble aux Eurocks... Ça a tout des Eurocks finalement ! C'est la même magie, en version plus intime. Ça ne démérite pas".

Deux scènes ont été installées au bord de l'étang de la Vérone © Radio France - Flora Midy

Les festivaliers étaient heureux de retrouver le magnifique site du Malsaucy, pour enfin vivre un concert après des mois de privation : " Cela faisait si longtemps qu'on ne s'était pas rassemblés pour écouter de la bonne musique. On revit, ca fait du bien après 1 an et demi sans aucun live" confie Françoise, venue de Bensançon.

La première soirée des Eurockéennes a accueilli 1000 festivaliers © Radio France - Wassila Guittoune

La décoration a été adaptée à la formule plus intimiste de ces Eurockéennes "en résidence", avec des miroirs déformants, des ballons, de la verdure, des tableaux... "C'est très ludique, on apprécie beaucoup. C'est idéal cette année pour venir en famille, surtout avec des enfants ! On tire profit du fait qu'il y a moins de monde cette édition" raconte Adeline, maman d'une petite Marie-Lou qui a vécu son premier festival.

La décoration a été travaillée, en accord avec la version plus intimiste du festival. © Radio France - Flora Midy

La star de la soirée, c'était le chef Philippe Etchebest. Cette fois, il n'était pas derrière les fourneaux mais derrière sa batterie avec le groupe The Inspector Cluzo : " C'est super marrant de le voir faire de la musique. On est un peu venus exprès pour le voir", s'amuse Katerine.

Le chef et musicien Philippe Etchebest au micro de France Bleu Belfort Montbéliard © Radio France - Flora Midy

Cette année, les Eurock font également la part belle à la gastronomie, avec des chefs de renom pour servir une centaine de couverts. Des chefs comme le candidat de l'émission Top Chef, le Franc-comtois Matthias Marc, dont le menu a séduit Karine " On s'est régalé. C'était divin, on est très chanceux de pouvoir écouter de la bonne musique en mangeant un bon repas".

Les festivités se poursuivent tous les soirs, jusqu'au samedi 24 juillet. Toute la programmation de la résidence secondaire des Eurockéennes est à retrouver ♫ ici.