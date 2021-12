Eurovision Junior 2021 : Enzo, représentant de la France et originaire des Yvelines

Vous l'avez peut-être déjà vue chanter : Enzo, 13 ans, brun aux cheveux bouclés, est le jeune prodige révélé dans l'émission The Voice Kids où il est allé jusqu'en finale. Il est désormais le représentant de la France à l'Eurovision Junior qui se déroule ce dimanche après-midi à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne.

Une enfance à l'étranger

Dans sa chanson phare "Tic Tac", remplit d'innocence et d'envie de ralentir dans un monde parfois trop rapide, Enzo chante "on ne vit pas aux mêmes heures, mais on peut vivre en même temps", un clin d'œil à sa situation familiale depuis qu'il est enfant. Le jeune garçon n'habite effectivement plus en France mais à Hong Kong après avoir passé son enfance en Asie à Macao, il vit expatrié avec ses parents et son frère. Passionné par son pays d'adoption, il n'a tout de même pas oublié sa terre natale. Et surtout le Paris Saint Germain ! Il est un grand supporter et fan de football en général.

Chanter devant 3.500 personnes

Ils seront 18 candidats face à Enzo. Le petit francilien passera treizième, comme son âge, un chiffre porte-bonheur pour lui. "C'est impressionnant ! Je ne pensais pas que j'allais chanter un jour sur une scène comme celle-ci !" explique le jeune garçon. L'Eurovision Junior, c'est à suivre en direct sur France 2 à 16h depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Vous pourrez voter pour lui. Au concours pour enfants, on ne vote pas par pays comme chez les grands. Le ou la gagnante sera désigné par un vote en ligne auquel chacun peut participer.