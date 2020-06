EXCLU - Bénabar revient avec un nouveau single dédié à "Tous les divorcés"

Ce vendredi 19 juin, Bénabar offre aux auditeurs de France Bleu une surprise de taille ! Un retour en musique avec un nouveau single interprété dans une version acoustique exclusive.

"Tous les divorcés" lance un message d'espoir : on peut aimer très fort plusieurs fois dans sa vie. Avec humour et une pointe d'émotion, Bénabar continue d'explorer le thème du couple, de la famille, et des aléas de la vie. Du piano, de la place pour la voix, une production très organique : Bruno réunit des ingrédients essentiels pour faire ressortir l'émotion brute du texte.

Ce nouveau titre est le premier extrait du prochain album de Bénabar, le neuvième, qui sortira à l'automne. Pour ce disque, le chanteur-comédien s'est entouré de Johan Dalgaard, qui a collaboré avec les plus grands artistes de la variété française : Johnny Hallyday, Gaëtan Roussel, Jean-Louis Aubert ou encore Mylène Farmer.

Nouveau single de Bénabar "Tous les divorcés"

Interview en avant-première

Bénabar est venu en avant-première dans les locaux de France Bleu, dans l'émission "Retour en scène" d'Arnold Derek, pour nous parler de son single et de son nouvel album à paraître.

Fête de la Musique

Aux côtés de Claudio Capéo, Bénabar sera également l'invité du France Bleu Live spécial Fête de la Musique, qui aura lieu au We Are à Paris ce dimanche 21 juin. Un événement à suivre en direct dès 19h sur France Bleu et sur francebleu.fr