Bigflo et Oli prennent une longue pause médiatique : "C'est le meilleur moyen d'avoir un super album"

Les Toulousains Bigflo et Oli vont couper leurs réseaux sociaux et stopper leur vie médiatique pendant un an, le temps de préparer leur nouvel album. Et Bigflo a choisi France Bleu Occitanie pour sa dernière interview avant sa mise au vert.

Bigflo et Oli ont choisi de se mettre en retrait des réseaux sociaux et des médias pendant un an.

Un dernier live et puis s'en vont ! Les Toulousains Bigflo et Oli seront en live simultané sur les réseaux sociaux Twitch, Instagram et Tik Tok avant de couper toute vie numérique et médiatique pendant plusieurs mois. Ce devait être ce mercredi soir mais le duo a préféré reporter à dimanche soir car Biglo est cas contact. Et juste avant cette trêve, Bigflo a donné sa toute dernière interview à France Bleu Occitanie, où il explique le besoin des deux frères de se mettre en retrait après une année très chargée.

"Quand on travaille sur un album, les réseaux sont assez parasites, on a envie de faire des stories, de montrer ce qu'on fait et on perd du temps sur son téléphone. Comme dans tout travail, il vaut mieux couper son téléphone, estime Bigflo. Et je pense que que c'est bien aussi en tant qu'artiste de prendre un peu de recul et de se mettre en retrait quelques temps. On a été médiatiquement sur-représentés depuis deux ans. On était vraiment partout : à la télé, à la radio, sur internet..." Et même dans un documentaire Netflix.

"C'est surtout le re-début du travail de la musique, complète Bigflo. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se poser en studio de longues semaines. On a besoin de temps pour faire des morceaux, des albums... On n'arrive pas à faire des morceaux en trois heures entre deux concerts. Et pour ça, on avait besoin de tout couper... Sinon on a toujours quelque chose à faire, Oli et moi !"

Mais dans cette grande pause, Bigflo n'oublie pas pour autant ses fans : "On sait que pour les plus grands fans, ce sera un peu compliqué mais on a de la chance d'avoir notre public qui nous connait très bien et qui sait que c'est le meilleur moyen d'avoir un super album. C'est un investissement à long terme cette pause ! Un pas en arrière pour mieux faire un grand bond". Leur retour, désormais, est prévu pour leur prochain album, certainement en septembre... 2021 !