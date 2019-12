SOIRÉE SPÉCIALE - Bob Sinclar mixe votre réveillon sur France Bleu

Bob Sinclar, le DJ producteur et remixeur français de 50 ans, va faire vivre aux auditeurs de France Bleu un réveillon exceptionnel !

Ce mardi 31 décembre, de 22h00 à 02h00, on remet la dinde au frigo, on pousse les meubles et on profite de 4h de mix exclusif avec tous nos tubes préférés pour danser presque toute la nuit et accueillir comme se doit cette nouvelle année.

La musique de votre réveillon

Pour écouter le mix en direct, de 22h00 à 02h00, cliquez sur le player ci-dessous

Bob Sinclar est connu pour ses nombreux tubes dont "Love Generation", inoubliable générique de la Star Academy sur TF1, "World, Hold On (Children of the Sky)", "Rock This Party (Everybody Dance Now)", "What I Want" ou encore "Far l'Amore". Ambassadeur de la French Touch, la house music à la française, qui rayonne dans le monde entier.

Revenu récemment sur les ondes de France Bleu avec son nouveau tube "Romantico Starlight" en collaboration avec The Supermen Lovers et Robbie Williams. Chanteur qu'il a rencontré à Los Angeles, dans le lycée où sont scolarisés leurs propres enfants. "Romantico Starlight" est une version actualisée de la chanson de The Supermen Lovers, sortie en 2001, et porte-étendard de la "French Touch" à l'étranger.

Avec Bob Sinclar, passez un excellent réveillon avec France Bleu !

