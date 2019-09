INFO FRANCE BLEU - Céline Dion annonce les dates de ses concerts en France

La nouvelle tournée mondiale de Céline Dion vient de débuter par Québec, avec plus de 40 dates à travers le Canada et les Etats-Unis. Pour le plus grand bonheur de ses fans, plusieurs concerts en France viennent d'être annoncés !

5 concerts en France

Plus de 2 ans que les fans attendaient une nouvelle tournée mondiale de Céline Dion. En quelques jours, leur attente a été largement récompensée : la pochette du nouvel album "Courage" vient d'être dévoilée, 3 titres inédits ont été divulgué, une interview radio exclusive a été donnée pour France Bleu et enfin Céline Dion a annoncé que sa tournée mondiale "Courage World Tour" fera bien escale en France le 26, 27, 30 juin et 1er juillet à Paris la Défense Arena, en partenariat avec France Bleu. Elle sera également le 16 juillet au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix.

le 26, 27, 30 juin et 1er juillet à Paris la Défense Arena

Jamais lassée, par rien !

Elle le chante haut et fort, elle ne se laissera jamais lasser par rien ! Céline Dion est au top de sa forme et d'un enthousiasme débordant. Elle a hâte de retrouver le public français, et ce pays qu'elle adore. Elle y proposera un show sur mesure, bilingue français-anglais, qui continuera d'évoluer de date en date.

👇 Retrouvez les confidences de Céline Dion à propos de sa tournée mondiale, enregistrées lors de notre interview radio exclusive pour France Bleu.

Bonus

Rien que pour vous, voici 4 extraits vidéos de sa nouvelle tournée mondiale.

Live 100% Céline Dion

Avant de la retrouver sur scène en France, retrouvez ce jeudi 26/09 l'émission "France Bleu part en Live" de 22h00 à 22h30 avec une programmation consacrée à Céline Dion. L'énergie et l'émotion du live, le meilleur de ses concerts donnés à travers le monde !