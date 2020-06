EXCLU - Écoutez "Un air de famille" le nouveau single de Patrick Fiori

Patrick Fiori est un chanteur français emblématique. Mais c’est aussi un artiste proche de ses racines et de valeurs fondamentales. Souvenez-vous de sa chanson "Mama Corsica" au concours Eurovision de la chanson en 1993, de son album de reprises de chansons corses "Corsu Mezu Mezu" en 2015, dont le magnifique duo avec Patrick Bruel ou encore de son titre avec Soprano "Chez nous (Plan d'Aou, Air Bel)" sorti en 2017 et dédié au quartier de Marseille où il a grandi.

Depuis quasiment 40 ans, Patrick Fiori chante avec le cœur ses origines, ses repères et ses attaches. Et c’est justement l’ADN de son nouveau single "Un air de famille". Un titre positif, enjoué et fédérateur qu’il a composé sur un texte écrit sur mesure par Marie Bastide (Florent Pagny, Calogero, Louane, Céline Dion…). Une ode à la Famille dans toute sa diversité, point d’ancrage vers lequel on a envie de se tourner en ces temps compliqués.

Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan...

Après l’album "Promesse", certifié disque de platine et sorti il y a déjà trois ans en partenariat avec France Bleu, Patrick Fiori revient avec un nouveau single annonçant la sortie d'un album à la rentrée ainsi qu'une tournée. "Un air de famille" est à découvrir en exclusivité ce mardi 30 juin sur France Bleu et francebleu.fr

Écoutez la chanson de Patrick Fiori

"Un air de famille" de Patrick Fiori

Patrick Fiori répond à vos questions

C'est lors d'un Facebook Live enregistré ce mardi 30 juinque Patrick Fiori détaille ses projets à venir et répond aux questions des internautes.