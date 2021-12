EXCLU - France Bleu Collector avec Texas

Texas, le groupe de pop rock écossais est de retour sur scène pour un France Bleu Collector unique, enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Un concert 100% émotions à vivre uniquement sur France Bleu.

Depuis 30 ans, Texas nous enchante avec leurs tubes blues, rock, pop ou disco. Le groupe, porté par la voix de Sharleen Spiteri, avance dans le temps, guidé par leur seule passion pour la musique. Et cela fonctionne toujours autant, le public français est au rendez-vous !

De passage en France pour la sortie de leur nouvel album, France Bleu les a invités à monter sur scène pour un France Bleu Collector exclusif. Enregistré au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, ce concert est à écouter en intégralité ce jeudi 9 décembre à 20 heures et samedi 11 décembre à 15 heures sur France Bleu.

Ce France Bleu Collector est l'occasion pour Texas de chanter leurs titres les plus connus comme Say what you want, Inner smile, The Conversation, mais également ceux de leur 10e album comme Hi ou encore Mr Haze.

Nouvel album

Pour fêter les 25 ans de leur album White On Blonde (Say What You Want, Black Eyed Boy, Halo…), Texas pensait sortir une réédition. C'est en fouillant dans les coffres de leur maison de disques, que le groupe redécouvre des chansons inachevées à l'époque, dont Mr Haze samplé avec un titre de Donna Summer. L'inspiration pour ce 10e album, intitulé Hi, venait de voir le jour.

C’était trop bon pour être juste un bonus !

Hi

Premier extrait de leur dernier album éponyme.

Mr Haze

Extrait de leur dernier album Hi, ce titre a été composé il y a 25 ans, mais n'avait jamais été exploité.

The Conversation

1er extrait de l'album éponyme sorti en 2013. Ce titre a été un gros succès en France (certifié Disque de Platine).

L'interview

Au micro de Laurent Petitguillaume, qui lui tend un billet de spectacle, Sharleen Spiteri se remémore le premier concert du groupe Texas au New Morning à Paris en 1989, le premier en dehors du Royaume-Uni.

Tout le monde la sait, j'adore la France !

2022 sera l'année du retour sur scène pour Texas, avec le lancement d'une tournée européenne qui passera par Toulouse, Nantes, Orléans, Dijon, Metz, Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux ou encore Paris. Retrouvez toutes les dates sur leur site officiel.

Texas en tournée

Diffusion

Le France Bleu Collector de Texas est diffusé ce jeudi 9 décembre à 20 heures et pour les retardataires, une autre diffusion est prévue ce samedi 11 décembre à 15 heures.

Et retrouvez le nouveau single de Texas, Mr Haze, dans la Playlist 100% France Bleu.